अंबानी और जुकरबर्ग की पार्टनरशिप को यूरोपीय संघ से मंजूरी, क्या है प्लान, जानें

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:58 PM
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को यूरोपीय संघ से मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएंगी। इस ज्वाइंट वेंचर में लगभग 855 करोड़ रुपये यानी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। समझौते के मुताबिक नई इकाई में रिलायंस की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत और मेटा की 30 प्रतिशत होगी। बता दें कि मुकेश अंबानी ने इस साझेदारी का ऐलान बीते महीने रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में किया था।

क्या है मकसद

इस नई कंपनी का मकसद भारतीय और वैश्विक बाजारों में तेजी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरतों को पूरा करना है। मेटा इस साझेदारी में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगी और खासतौर पर अपने ओपन-सोर्स ल्लामा मॉडल्स को आधार बनाएगी। वहीं रिलायंस अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हजारों भारतीय उद्यमों और छोटे व्यवसायों तक पहुंच का फायदा उठाएगी। इस साझेदारी से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। अभी तक ज्यादातर AI प्लेटफॉर्म्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई जैसी विदेशी कंपनियों के पास हैं, लेकिन रिलायंस और मेटा की यह साझेदारी भारतीय कंपनियों को एक घरेलू विकल्प मुहैया कराएगी।

रिलायंस कंज्यूमर का बड़ा ऐलान

इस बीच, मुकेश अंबानी की रिटेल कंपनी- रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और कोका-कोला के उत्पादों की बॉटलिंग करने वाली तीन कंपनियों ने प्लांट स्थापित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने देश भर में एकीकृत खाद्य विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ 40,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत, रिलायंस महाराष्ट्र के नागपुर के काटोल और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के लिए एकीकृत सुविधाएं स्थापित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इसके अलावा देश में कोका-कोला के उत्पादों की बॉटलिंग करने वाली तीन कंपनियां देश के खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए संयुक्त रूप से 25,760 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।

Mukesh Ambani
