अंबानी और जुकरबर्ग की पार्टनरशिप को यूरोपीय संघ से मंजूरी, क्या है प्लान, जानें

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को यूरोपीय संघ से मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएंगी। वेंचर में लगभग 855 करोड़ रुपये यानी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा।

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को यूरोपीय संघ से मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर एक नई ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएंगी। इस ज्वाइंट वेंचर में लगभग 855 करोड़ रुपये यानी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। समझौते के मुताबिक नई इकाई में रिलायंस की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत और मेटा की 30 प्रतिशत होगी। बता दें कि मुकेश अंबानी ने इस साझेदारी का ऐलान बीते महीने रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में किया था।

क्या है मकसद इस नई कंपनी का मकसद भारतीय और वैश्विक बाजारों में तेजी से बढ़ रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरतों को पूरा करना है। मेटा इस साझेदारी में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगी और खासतौर पर अपने ओपन-सोर्स ल्लामा मॉडल्स को आधार बनाएगी। वहीं रिलायंस अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हजारों भारतीय उद्यमों और छोटे व्यवसायों तक पहुंच का फायदा उठाएगी। इस साझेदारी से भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। अभी तक ज्यादातर AI प्लेटफॉर्म्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई जैसी विदेशी कंपनियों के पास हैं, लेकिन रिलायंस और मेटा की यह साझेदारी भारतीय कंपनियों को एक घरेलू विकल्प मुहैया कराएगी।