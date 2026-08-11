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बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल और E20 के दाम में कितना है अंतर?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Petrol, Diesel, LPG Price: &nbsp;कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच पेट्रोल-डीजल के रेट भी अपडेट हो गए हैं
  • एलपीजी की कीमतें भी जारी हैं
  • आज रांची में घरेलू सिलेंडर ₹999.5 और कमर्शियल ₹2,922 का है
  • जबकि, दिल्ली में बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है
lpg petrol diesel rate
पेट्रोल-डीजल के रेट भी अपडेट हो गए हैं। एलपीजी की कीमतें भी जारी हैं।

Petrol, Diesel, LPG Price: कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर 90 डॉलर प्रति बैरल की ओर चल पड़ी हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड करीब 5 प्रतिशत उछलकर 87.72 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था और आज 11 अगस्त मंगलवार को भी तेजी से बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड सुबह 6 बजे के करीब 87.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी रोजाना की तरह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। राहत की बात यह है कि दोनों ईंधन के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

बिना मिलावट के पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से करीब डेढ़ गुनी है। इंडियन ऑयल ने हाल ही में एथेनॉल फ्री पेट्रोल लॉन्च किया है। इसका XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम दिल्ली में 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है। बता दें सरकार के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत E20 ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है।

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XP100 की क्या है खासियत

XP100 में 100-ऑक्टेन रेटिंग होती है और यह पूरी तरह से एथेनॉल-फ्री है। जबकि आम पेट्रोल और XP95 जैसे प्रीमियम ईंधन में एथेनॉल मिला होता है। XP100 को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसे खास तौर पर हाई-परफॉरमेंस वाहनों के लिए बनाया गया है, जैसे सुपरकार, लग्जरी सेडान और शानदार बाइक्स।

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देश के अन्य शहरों के पेट्रोल-डीजल के रेट जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें...

Petrol Price Today

Diesel Rates Today

LPG सिलेंडर के रेट में भी कोई बदलाव नहीं

1 अगस्त के बाद अब तक यानी आज 11 अगस्त तक एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज 11 अगस्त रेट के हिसाब से सबसे सस्ता सिलेंडर चाहे वह घरेलू हो या कमर्शियल मुंबई में है। महाराष्ट्र की राजधानी में घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपये और कमर्शियल 2,691.50 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगी गैस लेह में है। यहां 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1,179 और कमर्शियल 3,376.50 रुपये का मिल रहा है। लखनऊ में घरेलू ₹979.5 और कमर्शियल सिलेंडर ₹2,860.5 का है। जबकि, रांची में घरेलू सिलेंडर ₹999.5 और कमर्शियल ₹2,922 का है।

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बता दें अगस्त के पहले दिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम 200 रुपये तक कम हुए थे। अभी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 और कमर्शियल 2738 रुपये का है। कोलकाता में घरेलू सिलेंडर 968 और कमर्शियल सिलेंडर 2872.50 रुपये का है। इसी तरह चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 2906 और घरेलू 957.50 रुपये है। बेंगलुरु में घरेलू सिलेंडर 944.5 और तिरुवनंतपुरम में कमर्शियल 2,744 रुपये बिक रहे हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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