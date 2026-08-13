Petrol Diesel Rates Today: बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल के दाम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश!

आज दिल्ली में बिना एथेनॉल वाला XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है।

लगातार पांच दिन तक उबलने के बाद कच्चा तेल आज 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया है। पिछले 5 दिनों में इसमें 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। ब्रेंट क्रूड सुबह 6 बजे के करीब 0.84 प्रतिशत टूटकर 88.23 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। साथ ही आज LPG और CNG के 13 अगस्त के रेट भी चेक करते चलें...

आज दिल्ली में बिना एथेनॉल वाला XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है।

सामान्य पेट्रोल-डीजल के क्या हैं रेट बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दिल्ली में आज सीएनजी 83.09 रुपये किलो थी। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। अयोध्या में भी दाम में कोई बदलाव नहीं है। राम की नगरी में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है।

भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर और मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 व डीजल 97.83 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो

चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।

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Petrol Price Today

Diesel Rates Today

LPG सिलेंडर के रेट में भी कोई बदलाव नहीं आज 13 अगस्त तक एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये और कमर्शियल 2738 रुपये का है। कोलकाता में घरेलू सिलेंडर 968 और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2872.50 रुपये का है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2691.50 रुपये और घरेलू 941.50 रुपये है। इसी तरह चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 2906 और घरेलू 957.50 रुपये है।

सीएनजी रेट्स टूडे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा सीएनजी कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। इसके बाद हापुड़ में 92.70 रुपये, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 91.58 रुपये तथा महोबा, बांदा व चित्रकूट में 89.42 रुपये प्रति किलोग्राम है।