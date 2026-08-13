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Petrol Diesel Rates Today: बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल के दाम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश!

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Petrol, Diesel, LPG, CNG Rates: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच पेट्रोल-डीजल के रेट भी जारी हो गए हैं
  • वहीं, एलपीजी के रेट में कोई बदलाव नहीं है
  • जबकि, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा सीएनजी कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है
petrol price today
आज दिल्ली में बिना एथेनॉल वाला XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है।

लगातार पांच दिन तक उबलने के बाद कच्चा तेल आज 88 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया है। पिछले 5 दिनों में इसमें 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। ब्रेंट क्रूड सुबह 6 बजे के करीब 0.84 प्रतिशत टूटकर 88.23 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। साथ ही आज LPG और CNG के 13 अगस्त के रेट भी चेक करते चलें...

आज दिल्ली में बिना एथेनॉल वाला XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है।

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सामान्य पेट्रोल-डीजल के क्या हैं रेट

बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दिल्ली में आज सीएनजी 83.09 रुपये किलो थी। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। अयोध्या में भी दाम में कोई बदलाव नहीं है। राम की नगरी में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है।

भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर और मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 व डीजल 97.83 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो

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चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।

देश के अन्य शहरों के पेट्रोल-डीजल के रेट जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें...

Petrol Price Today

Diesel Rates Today

LPG सिलेंडर के रेट में भी कोई बदलाव नहीं

आज 13 अगस्त तक एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपये और कमर्शियल 2738 रुपये का है। कोलकाता में घरेलू सिलेंडर 968 और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2872.50 रुपये का है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2691.50 रुपये और घरेलू 941.50 रुपये है। इसी तरह चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 2906 और घरेलू 957.50 रुपये है।

सीएनजी रेट्स टूडे

उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा सीएनजी कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। इसके बाद हापुड़ में 92.70 रुपये, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 91.58 रुपये तथा महोबा, बांदा व चित्रकूट में 89.42 रुपये प्रति किलोग्राम है।

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राजस्थान की बात करें तो अजमेर, पाली और राजसमंद में 92.44 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं हरियाणा में कैथल 88.43 रुपये, गुरुग्राम 88.12, रेवाड़ी 87.70 तथा करनाल 87.43 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है। दिल्ली में इसकी कीमत सबसे कम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो NCR के अन्य शहरों की तुलना में काफी सस्ती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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