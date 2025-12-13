Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Eternal Zomato brand backed shiprocket files updated drhp for 2342 crore rs ipo detail here
IPO मार्केट में आ रही चर्चित कंपनी, जोमैटो ब्रांड वाले फर्म का भी है बड़ा निवेश

संक्षेप:

कंपनी वित्त वर्ष 2025 के लिए ऑपरेशन से रेवेन्यू के मामले में भारत का सबसे बड़ा न्यू-एज एंड-टू-एंड हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए ऑपरेशन से 1,632 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया।

Dec 13, 2025 01:52 pm IST
Shiprocket IPO: जोमैटो ब्रांड की हिस्सेदारी वाली ईकॉमर्स कंपनी- इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म शिप रॉकेट लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस-I फाइल किया है। इस आईपीओ में 1100 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और मौजूदा बेचने वाले शेयरहोल्डर्स द्वारा 1242 करोड़ रुपये तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। हर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। बता दें कि इस आईपीओ का साइज 2342 करोड़ रुपये तक है। वहीं, इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर-एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, BofA सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड हैं। इसके इक्विटी शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होने वाले हैं।

कौन-कौन बेच रहा हिस्सेदारी

इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म शिप रॉकेट लिमिटेड के बड़े इन्वेस्टर इटरनल लिमिटेड (पहले जोमैटो लिमिटेड) के पास 6.85% हिस्सेदारी है। इटरनल के अलावा MacRitchie इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (टेमासेक) ऑफर फॉर सेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऑफर फॉर सेल में Bertelsmann Nederland 85.43 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेगी जबकि Tribe Capital III, LLC (सीरीज 1) 120 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचने की योजना बना रही है। अरविंद लिमिटेड 161 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचने वाली है। अन्य इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर्स में 500 स्टार्टअप्स III, L.P. (27 करोड़ रुपये तक), LR India Fund (258.49 करोड़ रुपये तक), और MCP3 SPV LLC (95 करोड़ रुपये तक) शामिल हैं। व्यक्तिगत सेलिंग शेयरहोल्डर्स में, फाउंडर साहिल गोयल और गौतम कपूर में से हर कोई 144 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयर बेचेगा, जबकि विशेष खुराना 36.93 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे।

कंपनी के बारे में

यह कंपनी एंड-टू-एंड, मर्चेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है जो भारत के MSMEs और डिजिटल रिटेलर्स के लिए ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन को आसान बनाती है। इसके ऑपरेशन दो मुख्य सेगमेंट में बंटे हुए हैं। पहला कोर बिजनेस है, जिसमें इसका डोमेस्टिक शिपिंग प्लेटफॉर्म और शिपिंग ऐप्स शामिल हैं। वहीं, इमर्जिंग बिजनेस में क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड, कार्गो, फुलफिलमेंट और चेकआउट सॉल्यूशन शामिल हैं।

