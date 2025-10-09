इस शेयर में अभी और 15% उछाल का अनुमान, ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

Eternal share price: घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने इटरनल के शेयर के लिए अपनी 'खरीदें' रेटिंग दोहराई है। इसके साथ ही 400 रुपये प्रति शेयर का संशोधित टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। आपको बता दें कि इटरनल को पहले जोमैटो के नाम से जाना जाता था।

Eternal share: ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले प्लेटफॉर्म इटरनल (पूर्व में जोमैटो) के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने इटरनल के शेयर के लिए अपनी 'खरीदें' रेटिंग दोहराई है। इसके साथ ही 400 रुपये प्रति शेयर का संशोधित टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। इससे मौजूदा बाजार मूल्य 345 रुपये से 15 प्रतिशत की संभावित बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि शेयर गुरुवार को ट्रेडिंग के दौरान 347.50 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 189.60 रुपये है। शेयर का यह भाव अप्रैल 2025 में था।

क्या कहा ब्रोकरेज ने? ब्रोकरेज का कहना है कि इटरनल फिलहाल भारतीय डिजिटल बिजनेस सेक्टर में अपनी अलग लीग में खेल रहा है और इसके दोनों प्रमुख वर्टिकल-फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ब्रोकरेज की रिपोर्ट में इटरनल की क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट को कंपनी की ग्रोथ का इंजन बताया गया है।

बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का अनुमान

ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि ब्लिंकिट निकट भविष्य में बाजार हिस्सेदारी में बड़ी बढ़ोतरी जारी रखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लिंकिट हर तिमाही में 200 से 250 नए डार्क स्टोर जोड़ रहा है, जिससे उसकी सप्लाई चेन तेजी से विस्तार कर रही है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह विस्तार कंपनी को प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब अन्य खिलाड़ी मुनाफे पर ध्यान देने के लिए विस्तार की रफ्तार धीमी कर रहे हैं।