Zomato वाले दीपिंदर गोयल का CEO पद से इस्तीफा, कंपनी को हुआ है तगड़ा मुनाफा

संक्षेप: Eternal Q3 Result: इटरनल (Zomato की पेरेंट कंपनी) के फाउंडर और ग्रुप CEO दीपिंदर गोयल ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शेयरधारकों को चिट्ठी लिखकर बताया है कि वह अब ग्रुप CEO की भूमिका से हटेंगे।

Deepinder Goyal Resigns: इटरनल (Zomato की पेरेंट कंपनी) के फाउंडर और ग्रुप CEO दीपिंदर गोयल ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने शेयरधारकों को चिट्ठी लिखकर बताया है कि वह अब ग्रुप CEO की भूमिका से 1 फरवरी 2026 से हटेंगे। हालांकि, वह कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं होंगे और शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद वाइस चेयरमैन के तौर पर इटरनल से जुड़े रहेंगे। उनकी जगह अब अलबिंदर ढिंडसा को इटरनल का नया ग्रुप CEO बनाया जाएगा। कंपनी ने साफ किया है कि यह बदलाव एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि मैनेजमेंट और भविष्य की योजनाओं पर बेहतर फोकस किया जा सके। बता दें कि कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 6 पर्सेंट तक चढ़ गए थे। इसका बंद प्राइस 283.40 रुपये रहा। बता दें कि दिसंबर तिमाही में कंपनी को तगड़ा मुनाफा हुआ है।

दीपिंदर गोयल ने क्या कहा अपने फैसले की वजह बताते हुए दीपिंदर गोयल ने कहा कि हाल के समय में उनका रुझान कुछ नए और अलग तरह के आइडियाज की तरफ बढ़ा है, जिनमें काफी ज्यादा जोखिम और प्रयोग शामिल हैं। गोयल के मुताबिक, इस तरह के प्रयोग किसी लिस्टेड यानी शेयर बाजार में दर्ज कंपनी के दायरे में रहकर करना सही नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये नए आइडियाज इटरनल की मौजूदा रणनीति का हिस्सा नहीं हैं और इन्हें कंपनी के बाहर रहकर आगे बढ़ाना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी वजह से उन्होंने CEO की जिम्मेदारी छोड़ने का फैसला किया है, ताकि वह नए प्रयोगों पर खुलकर काम कर सकें।