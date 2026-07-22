Zomato और Blinkit ने पकड़ी रफ्तार! Q1 में 268% उछला कंपनी का मुनाफा, 182% बढ़ी कमाई

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी Eternal (पहले Zomato) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के शानदार नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (शुद्ध मुनाफा) सालाना आधार पर 268% बढ़कर 92 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह सिर्फ 25 करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछली तिमाही (Q4 FY26) के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 174 करोड़ रुपये से घटकर 92 करोड़ रुपये रह गया, यानी इसमें करीब 47% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद कंपनी की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे निवेशकों को कारोबार की मजबूती का संकेत मिला।

कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली आय (Revenue from Operations) सालाना आधार पर 182% बढ़कर 20,211 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 7,167 करोड़ रुपये थी। वहीं, तिमाही आधार पर भी कंपनी की आय में करीब 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। Eternal का Adjusted EBITDA भी 172 करोड़ रुपये से बढ़कर 555 करोड़ रुपये हो गया, जो कंपनी के ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार को दर्शाता है।

अगर अलग-अलग बिजनेस की बात करें तो जोमैटो फूड डिलीवरी (Zomato Food Delivery) लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी का नेट ऑर्डर वैल्यू (NOV) सालाना आधार पर 20% से ज्यादा बढ़कर 10,769 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह लगातार चौथी तिमाही है, जब फूड डिलीवरी कारोबार में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। इस दौरान EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 5.6% हो गया और इस सेगमेंट का EBITDA 606 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 34% अधिक है।

वहीं, ब्लिंकिट (Blinkit) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का NOV 86% बढ़कर 17,132 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने इस तिमाही में 200 नए स्टोर खोले, जिसके बाद Blinkit के कुल स्टोर्स की संख्या 2,443 हो गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि Blinkit पहली बार लगातार 5वीं तिमाही में अपने घाटे को कम करते हुए 102 करोड़ रुपये का Adjusted EBITDA हासिल करने में सफल रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 162 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

कंपनी का Going-out (District) बिजनेस भी तेजी से बढ़ा। इसका NOV सालाना आधार पर 60% बढ़कर 3,218 करोड़ रुपये पहुंच गया। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी 65 करोड़ रुपये का घाटा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में नुकसान कम हुआ है।

रेस्टोरेंट सप्लाई बिजनेस Hyperpure ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसका राजस्व 27% बढ़कर 1,034 करोड़ रुपये हो गया। सबसे खास बात यह रही कि पिछले साल 18 करोड़ रुपये के घाटे में रहने वाला यह कारोबार इस बार 6 करोड़ रुपये के मुनाफे में आ गया।

हालांकि, कंपनी के नए बिजनेस Bistro और Nugget में निवेश बढ़ने की वजह से घाटा बढ़ा है। इन दोनों सेगमेंट का राजस्व 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 95 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन विस्तार के लिए किए गए भारी निवेश के कारण EBITDA घाटा 45 करोड़ रुपये से बढ़कर 94 करोड़ रुपये पहुंच गया।

शेयर परफॉर्मेंस



तिमाही नतीजों के बाद शेयर बाजार में शुरुआती दबाव के बावजूद Eternal का शेयर अंत में करीब 1% की बढ़त के साथ 289.55 रुपये पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों का भरोसा भी कंपनी पर कायम नजर आया।