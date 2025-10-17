मिनटों में ही दीपिदंर गोयल के डूब गए 556 करोड़ रुपये, छोटे निवेशकों ने भी खड़े किए हाथ, जानें वजह

संक्षेप: जोमैटो (Zomato) को ऑपरेट करने वाली कंपनी इटरनल (Eternal) के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) को भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने मिनटों में 556 करोड़ रुपये गंवा दिए। इसकी वजह शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन है।

जोमैटो (Zomato) को ऑपरेट करने वाली कंपनी इटरनल (Eternal) के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) को भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने मिनटों में 55 करोड़ रुपये गंवा दिए। इसकी वजह शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन है। शुक्रवार का दिन इटरनल के लिए अच्छा नहीं रहा है। कंपनी के शेयरों का भाव 4.2 प्रतिशत तक टूट चुका है। जिसकी वजह से स्टॉक लुढ़ककर 333.75 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए। बता दें, इटरनल में दीपिंदर गोयल की कुल हिस्सेदारी 3.83 प्रतिशत की है। उनके पास 36,94,71,500 शेयर हैं।

बीएसई में आज शुक्रवार को इटरनल के शेयर 340.30 रुपये के लेवल पर खुले थे। कंपनी के शेयर एक वक्त पर 347.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर भी पहुंचे। लेकिन बिकवाली के दबाव में यह स्टॉक 333.75 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया।

मिनटों में हुआ भारी नुकसान इटरनल के शेयरों में गिरावट की वजह से दीपिंदर गोयल के शेयरों की वैल्यू घटकर 12331.11 करोड़ रुपये आ गई। शेयरों में गिरावट से पहले उनके शेयरों की वैल्यूएशन 12,887.16 करोड़ रुपये थी। डाटा के अनुसार दीपिंदर गोयल को कुल 556.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

तिमाही नतीजों से टूटा शेयर दीपिंदर गोयल सहित करोड़ों निवेशकों को तिमाही नतीजों से झटका लगा है। इटरनल का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 63 प्रतिशत टूटा है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान इटरनल का नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपये था। कंपनी के रेवन्यू में 183 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस बार दूसरी तिमाही में इटरनल का रेवन्यू 13590 करोड़ रुपये रहा है।

इटरनल का EBITDA सालाना आधार 32 प्रतिशत गिरा है। यह दूसरे क्वार्टर में 224 करोड़ रुपये रहा है।

शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स की राय इटरनल के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर अलग-अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी के शेयर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं कुछ को बिकवाली की उम्मीद है।