Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Eternal founder and ceo Deepinder Goyal lossed 556 crore rupee in few minutes
मिनटों में ही दीपिदंर गोयल के डूब गए 556 करोड़ रुपये, छोटे निवेशकों ने भी खड़े किए हाथ, जानें वजह

मिनटों में ही दीपिदंर गोयल के डूब गए 556 करोड़ रुपये, छोटे निवेशकों ने भी खड़े किए हाथ, जानें वजह

संक्षेप: जोमैटो (Zomato) को ऑपरेट करने वाली कंपनी इटरनल (Eternal) के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) को भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने मिनटों में 556 करोड़ रुपये गंवा दिए। इसकी वजह शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन है।

Fri, 17 Oct 2025 12:26 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जोमैटो (Zomato) को ऑपरेट करने वाली कंपनी इटरनल (Eternal) के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) को भारी नुकसान हो गया है। उन्होंने मिनटों में 55 करोड़ रुपये गंवा दिए। इसकी वजह शुक्रवार को कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन है। शुक्रवार का दिन इटरनल के लिए अच्छा नहीं रहा है। कंपनी के शेयरों का भाव 4.2 प्रतिशत तक टूट चुका है। जिसकी वजह से स्टॉक लुढ़ककर 333.75 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए। बता दें, इटरनल में दीपिंदर गोयल की कुल हिस्सेदारी 3.83 प्रतिशत की है। उनके पास 36,94,71,500 शेयर हैं।

बीएसई में आज शुक्रवार को इटरनल के शेयर 340.30 रुपये के लेवल पर खुले थे। कंपनी के शेयर एक वक्त पर 347.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर भी पहुंचे। लेकिन बिकवाली के दबाव में यह स्टॉक 333.75 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया।

ये भी पढ़ें:धूम-धड़ाके के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO

मिनटों में हुआ भारी नुकसान

इटरनल के शेयरों में गिरावट की वजह से दीपिंदर गोयल के शेयरों की वैल्यू घटकर 12331.11 करोड़ रुपये आ गई। शेयरों में गिरावट से पहले उनके शेयरों की वैल्यूएशन 12,887.16 करोड़ रुपये थी। डाटा के अनुसार दीपिंदर गोयल को कुल 556.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

तिमाही नतीजों से टूटा शेयर

दीपिंदर गोयल सहित करोड़ों निवेशकों को तिमाही नतीजों से झटका लगा है। इटरनल का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 63 प्रतिशत टूटा है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान इटरनल का नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रुपये था। कंपनी के रेवन्यू में 183 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस बार दूसरी तिमाही में इटरनल का रेवन्यू 13590 करोड़ रुपये रहा है।

इटरनल का EBITDA सालाना आधार 32 प्रतिशत गिरा है। यह दूसरे क्वार्टर में 224 करोड़ रुपये रहा है।

ये भी पढ़ें:4.50% टूटा यह दिग्गज IT स्टॉक, Q2 रिजल्ट से निवेशक निराश

शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स की राय इटरनल के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर अलग-अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी के शेयर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं कुछ को बिकवाली की उम्मीद है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Zomato Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।