क्विक कॉमर्स मार्केट से इन 2 शेयरों को मिलेगा बूस्ट? ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो
share market news: क्विक कॉमर्स मार्केट विस्तार का फायदा इटरनल लिमिटेड और स्विगी लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयरों को मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस (UBS) ने मंगलवार, 30 सितंबर को अपने नोट में इसका जिक्र भी किया है। ब्रोकरेज ने लिखा कि भारत का क्विक कॉमर्स सेक्टर अभी भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इनमें स्विगी और इटरनल सबसे बड़े लाभार्थी हैं। बता दें कि इटरनल को जोमैटो के नाम से भी जाना जाता रहा है।
शेयर का टारगेट प्राइस
यूबीएस ने इटरनल के शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹400 कर दिया है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 22 फीसदी की बढ़त की संभावना दर्शाता है। वहीं स्विगी के लिए टारगेट प्राइस ₹580 तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 39 फीसदी ऊपर है। स्विगी के शेयर की वर्तमान कीमत 425 रुपये के स्तर पर है। वहीं, इटरनल के शेयर की कीमत 325 रुपये है।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
ब्रोकरेज का कहना है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कड़ी है लेकिन बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनियों के बीच छूट (डिस्काउंटिंग) स्थिर बनी हुई है। यही वजह है कि इन दोनों कंपनियों के कारोबार पर भरोसा बढ़ रहा है। यूबीएस ने इटरनल और स्विगी के क्विक कॉमर्स ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) के अनुमान वित्त वर्ष 2027 से 2030 के लिए 15-30 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इस अवधि के लिए इनके सेगमेंट EBITDA को भी 15-40 फीसदी तक ऊपर कर दिया गया है।
स्विगी ने लिए ये फैसले
हाल ही में स्विगी ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा कि वह 10 इक्विटी शेयर और 1,63,990 सीरीज-डी ‘अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीय शेयरों’ (सीसीपीएस) को नीदरलैंड स्थित कंपनी एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स (प्रोसस समूह) को बेचेगी। यह सौदा लगभग 1,968 करोड़ रुपये का होगा। कंपनी ने कहा कि रैपिडो का संचालन करने वाली कंपनी ‘रॉपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ में हिस्सेदारी बिक्री का रणनीतिक फैसला निवेश के मूल्य को साकार करने और शेयरधारकों के हित में लिया गया है।
स्विगी ने एक अन्य सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने रैपिडो में उसकी अन्य 35,958 सीरीज-डी सीसीपीएस को सेतु एआईएफ ट्रस्ट (वेस्टब्रिज समूह) को 431.49 करोड़ रुपये में बेचने की भी मंजूरी दी है। यह संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है। इसी के साथ कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने त्वरित आपूर्ति कारोबार ‘इंस्टामार्ट’ को एक अलग इकाई स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पूर्ण-स्वामित्व वाली एक परोक्ष अनुषंगी कंपनी होगी।