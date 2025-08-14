फ्रॉड मामले में कंपनी को नोटिस, शेयर बेचने की होड़, गिरकर सीधे ₹25 पर आया भाव

कंपनी को फ्रॉड मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी के कहा है कि इसका असर उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर नहीं पड़ेगा। इस बीच कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लग गया और यह 25.97 रुपये पर आ गया।

Essar Shipping Share: एस्सार शिपिंग लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। इसमें लोअर सर्किट लग गया। कंपनी के शेयर आज 5 पर्सेंट टूट गए और 25.97 रुपये पर आ गए थे। शेयरों में इस भारी गिरावट के पीछे एक निगेटिव खबर है। दरअसल, कंपनी को फ्रॉड मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी के कहा है कि इसका असर उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने दी जानकारी बता दें कि एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा गया है कि नोटिस में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत कंपनी के मामलों की जांच और जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि यह नोटिस एसएफआईओ कार्यालय से 13 अगस्त को प्राप्त हुआ था। हालांकि, इस पर 11 अगस्त, 2025 की तारीख अंकित है। स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस के संबंध में कोई अन्य डिटेल नहीं दिया। कंपनी ने कहा कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशनल या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।