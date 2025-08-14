Essar Shipping get notice from serious fraud investigation office Share crash today 25 rupees price फ्रॉड मामले में कंपनी को नोटिस, शेयर बेचने की होड़, गिरकर सीधे ₹25 पर आया भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Essar Shipping get notice from serious fraud investigation office Share crash today 25 rupees price

फ्रॉड मामले में कंपनी को नोटिस, शेयर बेचने की होड़, गिरकर सीधे ₹25 पर आया भाव

कंपनी को फ्रॉड मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी के कहा है कि इसका असर उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर नहीं पड़ेगा। इस बीच कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लग गया और यह 25.97 रुपये पर आ गया। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:32 PM
share Share
Follow Us on
फ्रॉड मामले में कंपनी को नोटिस, शेयर बेचने की होड़, गिरकर सीधे ₹25 पर आया भाव

Essar Shipping Share: एस्सार शिपिंग लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। इसमें लोअर सर्किट लग गया। कंपनी के शेयर आज 5 पर्सेंट टूट गए और 25.97 रुपये पर आ गए थे। शेयरों में इस भारी गिरावट के पीछे एक निगेटिव खबर है। दरअसल, कंपनी को फ्रॉड मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, कंपनी के कहा है कि इसका असर उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने दी जानकारी

बता दें कि एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा गया है कि नोटिस में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत कंपनी के मामलों की जांच और जानकारी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि यह नोटिस एसएफआईओ कार्यालय से 13 अगस्त को प्राप्त हुआ था। हालांकि, इस पर 11 अगस्त, 2025 की तारीख अंकित है। स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस के संबंध में कोई अन्य डिटेल नहीं दिया। कंपनी ने कहा कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशनल या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

शेयरों के हाल

पिछले महीने इस शेयर में 7.3% और इस साल अब तक 27.6% की गिरावट आई है। यह शेयर ईएसएम फ्रेमवर्क के चरण 1 में है। बता दें कि कंपनी के शेयर इस साल लगातार गिर रहे हैं। अब तक यह शेयर 30 पर्सेंट तक टूट गया है। वहीं, सालभर में इसमें 42 पर्सेंट तक की गिरावट है। हालांकि, 5 साल में यह शेयर 135 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।