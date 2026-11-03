₹1187 पर पहुंचा ₹429 वाला ये स्टॉक, मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया की भी बड़ी हिस्सेदारी; आपका है दांव?

मुख्य बातें

IPO में ₹429 के भाव पर मिले ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन (ESDS Software Solutions) के शेयर ने बाजार में लिस्टिंग के बाद लंबा सफर तय किया है। 3 नवंबर 2026 को कंपनी का शेयर 5% के अपर सर्किट में पहुंचकर ₹1,187.60 पर कारोबार करता दिखा। इस तरह IPO प्राइस के मुकाबले शेयर करीब 177% ऊपर है। कंपनी में दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया की हिस्सेदारी भी इसे निवेशकों की नजर में बनाए हुए है।

आपको बता दें कि सितंबर तिमाही के नतीजों ने शेयर में तेजी को नया आधार दिया है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 47.5% बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट में 40.7% की बढ़ोतरी हुई। अब निवेशकों की नजर दिसंबर में शुरू होने वाली 8,200-GPU AI फैक्ट्री और उससे होने वाली संभावित कमाई पर है। हालांकि, शेयर अपने पोस्ट-लिस्टिंग हाई ₹1,859 से काफी नीचे है। कंपनी के मार्जिन में सालाना गिरावट और कुछ कारोबारों के रेवेन्यू में कमी भी ध्यान देने लायक है, यानी तेजी के साथ जोखिमों को समझना भी जरूरी है।

IPO निवेशकों का पैसा करीब 2.8 गुना

ESDS Software का IPO अगस्त 2026 में ₹408-429 प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर आया था। कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2026 को बाजार में लिस्ट हुए। अधिकतम इश्यू प्राइस ₹429 से 3 नवंबर के ₹1,187.60 के भाव की तुलना करें तो शेयर करीब 177% ऊपर है। यानी IPO में ₹1 लाख लगाने वाले निवेश का मूल्य मौजूदा भाव पर लगभग ₹2.77 लाख होता। यह गणना ब्रोकरेज, टैक्स और अन्य शुल्कों से पहले की है।

हालांकि, शेयर की चाल एकतरफा नहीं रही। लिस्टिंग के बाद यह ₹1,859 के उच्च स्तर तक पहुंचा था। वहां से ₹1,187.60 तक आने पर इसमें करीब 36% की गिरावट आई है। पिछले एक महीने में भी शेयर लगभग 17% टूटा है। लगातार पांच कारोबारी सत्रों की गिरावट और 12 में से सिर्फ एक सत्र में तेजी के बाद मंगलवार को अपर सर्किट लगना निवेशकों के लिए अहम घटनाक्रम है।

मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया की कितनी हिस्सेदारी ?

ESDS Software की सितंबर 2026 की शेयरहोल्डिंग में दो चर्चित निवेशकों के नाम भी शामिल हैं। उपलब्ध शेयरहोल्डिंग आंकड़ों के मुताबिक

निवेशक हिस्सेदारी शेयरों की संख्या मुकुल महावीर अग्रवाल 6.00% 70.33 लाख आशीष कचोलिया 2.05% 24.02 लाख कुल 8.05% 94.35 लाख

ऊपर दिए गए चार्ट में देखने से पता चलता है कि सितंबर तिमाही के अंत में दोनों निवेशकों के पास मिलाकर कंपनी की करीब 8.05% हिस्सेदारी थी। बाजार में किसी कंपनी में जाने-माने निवेशकों की हिस्सेदारी को अक्सर दिलचस्पी से देखा जाता है। लेकिन केवल इन नामों के आधार पर शेयर खरीदने का फैसला करना सही नहीं होगा।

Q2 में रेवेन्यू 47.5% बढ़ा, मुनाफा भी 40.7% चढ़ा

जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में ESDS Software ने ₹138.3 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। यह पिछले साल की समान अवधि से 47.5% ज्यादा है। जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹133.7 करोड़ था, यानी तिमाही आधार पर भी 3.5% की बढ़ोतरी हुई।

कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 24.6%

मुनाफे की बात करें तो इस मामले में कंपनी ने बढ़त दर्ज की। सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40.7% बढ़कर ₹31.1 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹22.1 करोड़ था। जून तिमाही के मुकाबले मुनाफे में 6.2% की बढ़ोतरी हुई।

EBITDA मार्जिन में गिरावट क्यों आई?

रिजल्ट पर नजर डालें तो कंपनी के EBITDA मार्जिन को लेकर एक चिंता का दिखाई देती है। सितंबर तिमाही में यह 41.8% रहा। जून तिमाही के मुकाबले इसमें बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल की समान अवधि के 52% के मुकाबले इसमें तेज गिरावट आई है। मैनेजमेंट ने इसकी वजह क्षमता बढ़ाने के लिए पहले से किए गए निवेश को बताया है। कंपनी ने भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता पर खर्च किया है, जिसका असर फिलहाल मार्जिन पर दिखाई दे रहा है।

अन्य खर्च भी सालाना आधार पर 182% बढ़कर ₹50.8 करोड़ हो गए। ऐसे में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्षमता बढ़ाने पर किया गया निवेश आने वाली तिमाहियों में कितनी अतिरिक्त कमाई पैदा करता है।

IaaS और क्लाउड सर्विसेज में कमजोरी

कंपनी के अलग-अलग कारोबारों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो IaaS और क्लाउड सर्विसेज के रेवेन्यू में पिछली तिमाही के मुकाबले गिरावट आई।

IaaS से रेवेन्यू जून तिमाही के 68.4 करोड़ से घटकर 65.6 करोड़ रहा।

क्लाउड सर्विसेज का रेवेन्यू 54.4 करोड़ से घटकर 49.3 करोड़ पर आ गया।

कुल रेवेन्यू में IaaS की हिस्सेदारी 51.1% से घटकर 47.4% रही। कंपनी के ग्राहकों की संख्या भी जून तिमाही के 2,216 से घटकर 1,709 हो गई। लेकिन इस गिरावट के बीच एक सकारात्मक बात यह रही कि प्रति ग्राहक औसत रेवेन्यू ₹24 लाख से बढ़कर ₹32 लाख हो गया।

इसके साथ ही रेवेन्यू रिटेंशन 86.68% से बढ़कर 89.7% पहुंच गया। नए ग्राहकों से मिलने वाले रेवेन्यू का योगदान भी 12.5% से बढ़कर 19.1% हो गया। यानी ग्राहकों की संख्या कम होने के बावजूद कंपनी मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाई कर रही है और नए ग्राहकों का योगदान भी बढ़ा है।

दिसंबर में शुरू होगी 8,200 GPU वाली AI फैक्ट्री

ESDS Software के लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा कारोबारी ट्रिगर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में तैयार हो रही AI फैक्ट्री है। कंपनी का यह प्रोजेक्ट Sharon AI के लिए है और इसमें 8,200 GPU लगाए जा रहे हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक, यह फैक्ट्री दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। पहले इसके नवंबर में चालू होने का अनुमान था, लेकिन अब इसकी समयसीमा एक महीने आगे बढ़ गई है।

यह प्रोजेक्ट 5 साल की अवधि के लिए 1.25 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। कंपनी के अनुमान के मुताबिक, इससे हर महीने करीब ₹288 करोड़ का रेवेन्यू और ₹50-60 करोड़ का मुनाफा मिल सकता है। इस अनुमान का महत्व समझने के लिए कंपनी के सितंबर तिमाही के मुनाफे से तुलना की जा सकती है। पूरे तीन महीने में ESDS का नेट प्रॉफिट ₹31.1 करोड़ रहा, जबकि AI फैक्ट्री से हर महीने ₹50-60 करोड़ मुनाफे की संभावना जताई गई है। हालांकि, यह कंपनी का अनुमान है, सुनिश्चित कमाई नहीं। वास्तविक नतीजे प्रोजेक्ट के समय पर शुरू होने, क्षमता के इस्तेमाल और परिचालन प्रदर्शन पर निर्भर करेंगे।

GPUaaS प्रोजेक्ट के लिए ₹1,176.6 करोड़ का अग्रिम भुगतान

AI कारोबार से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि ESDS की एक सब्सिडियरी को विदेश के एक ग्राहक से GPU-as-a-Service (GPUaaS) प्रोजेक्ट के लिए ₹1,176.6 करोड़ का अग्रिम भुगतान मिल चुका है। GPUaaS मॉडल में ग्राहकों को खुद महंगे GPU खरीदने के बजाय जरूरत के मुताबिक कंप्यूटिंग क्षमता सेवा के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। AI मॉडल की ट्रेनिंग और बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए ऐसी क्षमता की मांग बढ़ रही है।

यह अग्रिम भुगतान कंपनी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार के विस्तार के लिए अहम है। हालांकि, निवेशकों को यह समझना होगा कि अग्रिम रकम मिलना और उससे भविष्य में रेवेन्यू व मुनाफा दर्ज होना अलग-अलग बातें हैं।

ESDS Software शेयर में आगे क्या देखें निवेशक?

ESDS Software की कहानी में फिलहाल तीन बड़े पहलू हैं। पहला, IPO के ₹429 के इश्यू प्राइस से शेयर में करीब 177% की तेजी। दूसरा, मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया जैसे निवेशकों की सितंबर तिमाही में मौजूद हिस्सेदारी। तीसरा, कंपनी का AI और GPUaaS कारोबार, जिससे आने वाले समय में बड़ी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन, इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं। शेयर अपने उच्च स्तर से करीब 36% नीचे है, EBITDA मार्जिन में सालाना गिरावट आई है और IaaS व क्लाउड सर्विसेज के रेवेन्यू में पिछली तिमाही के मुकाबले कमजोरी दिखी है। AI फैक्ट्री की शुरुआत में एक महीने की देरी भी हुई है।

निवेशकों के लिए सबसे अहम संकेत दिसंबर में AI फैक्ट्री का चालू होना और उसके बाद कंपनी की वास्तविक कमाई होगी। अगर प्रोजेक्ट तय योजना के मुताबिक शुरू होता है और कंपनी अपने रेवेन्यू व मुनाफे के अनुमानों को हासिल कर पाती है, तो यह कारोबार के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन, केवल IPO से आई तेजी या बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।