Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Escorts Kubota Limited will give 18 rupee dividend check record date here
21वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान, होगा 1 शेयर पर 18 रुपये का फायदा

21वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान, होगा 1 शेयर पर 18 रुपये का फायदा

संक्षेप:

Dividend Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Escorts Kubota Limited ने 21वीं बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है।

Feb 10, 2026 04:31 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dividend Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Escorts Kubota Limited ने 21वीं बार डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किस दिन है रिकॉर्ड डेट?

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Escorts Kubota Limited ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 180 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी निवेशकों को एक शेयर पर 18 रुपये का फायदा होगा। कंपनी ने इस स्पेशल डिविडेंड के लिए 16 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

ये भी पढ़ें:34वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

Escorts Kubota Limited आखिरी बार 4 जुलाई 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब भी कंपनी ने एक शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, कंपनी ने पहली बार 2001 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

शेयरों में आज तेजी

आज मंगलवार को Escorts Kubota Limited के शेयर बीएसई में 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 3788.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.75 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में इस कंपनी के शेयरों का भाव 14.61 प्रतिशत बढ़ा है। Escorts Kubota Limited का 52 वीक हाई 4171.35 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2828.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 42384.89 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:मुकुल अग्रवाल और सुनिल सिंघानिया ने AI कंपनी में लगाया दांव, IPO ला रही है कंपनी

लॉन्ग टर्म में निवेशकों को दिया अधिक रिटर्न

दो साल में Escorts Kubota Limited के शेयरों की कीमतों में 34 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 84 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में यह स्टॉक 162 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, Escorts Kubota Limited के शेयरों में 10 साल में 2879 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,