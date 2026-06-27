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हर शेयर पर ₹33 डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट का ऐलान…ट्रैक्टर बनाती है कंपनी

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • एस्कॉर्ट्स कुबोटा के फाइनल डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई 2026 (शुक्रवार) है
  • &nbsp;कंपनी ने FY26 के लिए 33 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है
हर शेयर पर ₹33 डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट का ऐलान…ट्रैक्टर बनाती है कंपनी

Escorts Kubota share: ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी- एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के शेयर पोर्टफोलियो में हैं ये खबर आपके काम की है। दरअसल, कंपनी ने FY26 के लिए 33 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी ने कहा कि डिविडेंड की सिफारिश उसके बोर्ड ने की है और इसका भुगतान उसकी आगामी सालाना आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। आइए रिकॉर्ड डेट की डिटेल जान लेते हैं।

3 जुलाई है रिकॉर्ड डेट

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के फाइनल डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 3 जुलाई 2026 (शुक्रवार) है। कंपनी इस दिन तक के शेयरहोल्डर्स को 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर पर 33 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। बता दें कि इससे पहले भी कंपनी ने 18 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया था। इस तरह, FY26 के लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा का कुल डिविडेंड पेआउट 51 रुपये प्रति इक्विटी शेयर हो गया है। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि उसकी 80वीं सालाना आम बैठक 15 जुलाई, 2026 को रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी।

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एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने कहा कि फाइनल डिविडेंड के लिए पात्र होने के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को 3 जुलाई को कामकाज के समय के अंत तक बेनिफिशियल ओनर के रूप में दर्ज होना चाहिए। कंपनी ने आगे कहा कि अगर AGM में डिविडेंड को मंजूरी मिल जाती है, तो इसका भुगतान बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

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कैसे रहे तिमाही नतीजे

एस्कॉर्ट्स कुबोटा के तिमाही नतीजे की बात करें तो मार्च तिमाही के दौरान टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 320.5 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल इसी अवधि में 271.6 करोड़ रुपये से 18 प्रतिशत अधिक है। ऑपरेशन्स से रेवेन्यू एक साल पहले के 2,444.9 करोड़ रुपये से 21.4 प्रतिशत बढ़कर 2,968.2 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 32.3 प्रतिशत बढ़कर 380.5 करोड़ रुपये हो गया।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज एक्सिस डायरेक्ट ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज ने शेयर पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखते हुए इसके 12 महीने के टारगेट प्राइस को पहले के 3590 रुपये से घटाकर 3530 रुपये कर दिया है। गुरुवार को एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर 0.54 प्रतिशत बढ़कर 2,948.30 रुपये पर बंद हुए। इस स्तर पर शेयर साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 22 प्रतिशत नीचे है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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