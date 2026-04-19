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इस कंपनी में धमाकेदार ग्रोथ! 29% उछलकर ₹4,228 करोड़ पहुंचा रेवेन्यू, तिमाही ने तोड़े रिकॉर्ड

Apr 19, 2026 10:54 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी Ericsson ने भारत में शानदार प्रदर्शन करते हुए जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में 29% की ग्रोथ के साथ ₹4,228 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। 5G रोलआउट और नेटवर्क अपग्रेड की वजह से भारत कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरा है। 

इस कंपनी में धमाकेदार ग्रोथ! 29% उछलकर ₹4,228 करोड़ पहुंचा रेवेन्यू, तिमाही ने तोड़े रिकॉर्ड

स्वीडन की टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन (Ericsson) के लिए भारत का बाजार तेजी से अहम होता जा रहा है। कंपनी के ताजा नतीजों के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में इंडिया (India) में उसका रेवेन्यू करीब 29% बढ़कर ₹4,228 करोड़ पहुंच गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की कमाई करीब ₹3,272 करोड़ थी। यह बढ़ोतरी दिखाती है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में तेजी और 5G विस्तार का सीधा फायदा एरिक्सन (Ericsson) को मिल रहा है।

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कंपनी के ग्लोबल बिजनेस में भी भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। मार्च तिमाही में एरिक्सन (Ericsson) की कुल कमाई में भारत का योगदान करीब 8% रहा, जो पिछले साल 7% था, यानी भारत अब कंपनी के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है।

इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन और 5G रोलआउट है। भारत समेत यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में टेलीकॉम कंपनियां तेजी से अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही हैं, जिससे एरिक्सन (Ericsson) जैसे उपकरण सप्लायर की मांग बढ़ रही है। खासकर भारत में बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा 5G नेटवर्क के विस्तार ने कंपनी की डिलीवरी और ऑर्डर को बढ़ावा दिया है।

हालांकि, कंपनी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग के कारण सेमीकंडक्टर की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे लागत पर दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जियो-पॉलिटिकल तनाव और आर्थिक अनिश्चितता भी बिजनेस पर असर डाल सकती हैं।

इसके बावजूद एरिक्सन (Ericsson) का कहना है कि उसने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत और विविध बनाया है, जिससे वह इन चुनौतियों के बीच भी ग्राहकों को लगातार सेवाएं दे पा रही है। कंपनी अब मिशन-क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स और एंटरप्राइज सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, जहां भविष्य में तेज ग्रोथ की उम्मीद है।

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एरिक्सन (Ericsson) के नतीजे यह दिखाते हैं कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर की तेजी और 5G विस्तार आने वाले समय में भी कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बने रहेंगे।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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