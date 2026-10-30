टूटकर 50 रुपये से भी नीचे आया शेयर, दूसरे दिन भी बुरा हाल, टॉप बॉस ने दिया है इस्तीफा

मुख्य बातें

एक छोटे बैंक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर शुक्रवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। बैंक के शेयर 50 रुपये के भी नीचे जा पहुंचे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर लगातार दूसरे दिन बुरे हाल में हैं। बैंक के शेयर शुक्रवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 49 रुपये पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को बैंक के शेयर लुढ़ककर 56.99 रुपये पर बंद हुए थे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के अचानक इस्तीफे की घोषणा के बाद इसके शेयरों में तेज गिरावट आई है।

इस वजह से दिया है इस्तीफा

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पी एन वासुदेवन ने गुरुवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उनका इस्तीफा 29 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है। वासुदेवन ने अपनी बेटी से जुड़े हितों के टकराव की चिंता के बीच यह फैसला लिया है। पी एन वासुदेवन की बेटरी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) की को-प्रमोटर है। हालांकि, वासुदेवन ने बैंक बोर्ड के उनका उत्तराधिकारी खोजने तक पद पर बने रहने की रजामंदी दी है।

बेटी के NBFC बनाने के बाद से शुरू हुआ हितों के टकराव का मामला

हितों के टकराव का यह मामला तब से शुरू हुआ, जब पी एन वासुदेवन की बेटी वर्षिनी वासुदेवन पतंगी ने यूनिको हाउसिंग फाइनेंस (Unico Housing Finance) बनाई। यूनिको हाउसिंग फाइनेंस को साल 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपना लाइसेंस मिला। अपने लेटर में वासुदेवन ने लिखा है कि उनकी बेटी एक NBFC में को-प्रमोटर है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को अलग-अलग डिक्लेरेशन के जरिए बैंक के बोर्ड और RBI को बताया गया है। उन्होंने कहा कि बतौर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी पोजिशन और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में को-प्रमोटर के रूप में उनकी बेटी की भूमिका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ही हैं। पी एन वासुदेवन ने कहा कि पिछले तीन सालों में बैठकों के दौरान निवेशकों ने लगातार हितों के टकराव को लेकर चिंता जताई।

वासुदेवन ने लिखा, कभी-कभी धारणाएं हकीकत से ज्यादा मजबूत होती हैं

पी एन वासुदेवन ने कहा कि कोई हितों का टकराव नहीं था, क्योंकि बैंक का नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के साथ कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थे। केवल, करीब ढाई साल पहले एक शॉर्ट-टर्म डिपॉजिट किया गया था, मैच्योरिटी पर इसका भुगतान हो गया था। उन्होंने कहा कि बैंक ने NBFC को कोई लोन नहीं दिया था। वासुदेवन ने अपने लेटर में लिखा है, 'कभी-कभी धारणाएं हकीकत से ज्यादा मजबूत होती हैं।' बैंक के बोर्ड ने नॉमिनेशन एंड रिम्युनरेशन कमेटी (GNRC) से योग्य कैंडीडेट की पहचान और रिकमंड करने को कहा है।