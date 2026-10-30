टूटकर 50 रुपये से भी नीचे आया शेयर, दूसरे दिन भी बुरा हाल, टॉप बॉस ने दिया है इस्तीफा
मुख्य बातें
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों का दूसरे दिन भी बुरा हाल है
- बैंक के शेयर शुक्रवार को BSE में 13% से ज्यादा की गिरावट के साथ 49 रुपये पर पहुंच गए हैं
- बैंक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के इस्तीफे की घोषणा के बाद शेयरों में यह गिरावट आई है
एक छोटे बैंक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर शुक्रवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। बैंक के शेयर 50 रुपये के भी नीचे जा पहुंचे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर लगातार दूसरे दिन बुरे हाल में हैं। बैंक के शेयर शुक्रवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 49 रुपये पर पहुंच गए हैं। गुरुवार को बैंक के शेयर लुढ़ककर 56.99 रुपये पर बंद हुए थे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के अचानक इस्तीफे की घोषणा के बाद इसके शेयरों में तेज गिरावट आई है।
इस वजह से दिया है इस्तीफा
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पी एन वासुदेवन ने गुरुवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उनका इस्तीफा 29 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है। वासुदेवन ने अपनी बेटी से जुड़े हितों के टकराव की चिंता के बीच यह फैसला लिया है। पी एन वासुदेवन की बेटरी एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) की को-प्रमोटर है। हालांकि, वासुदेवन ने बैंक बोर्ड के उनका उत्तराधिकारी खोजने तक पद पर बने रहने की रजामंदी दी है।
बेटी के NBFC बनाने के बाद से शुरू हुआ हितों के टकराव का मामला
हितों के टकराव का यह मामला तब से शुरू हुआ, जब पी एन वासुदेवन की बेटी वर्षिनी वासुदेवन पतंगी ने यूनिको हाउसिंग फाइनेंस (Unico Housing Finance) बनाई। यूनिको हाउसिंग फाइनेंस को साल 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपना लाइसेंस मिला। अपने लेटर में वासुदेवन ने लिखा है कि उनकी बेटी एक NBFC में को-प्रमोटर है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को अलग-अलग डिक्लेरेशन के जरिए बैंक के बोर्ड और RBI को बताया गया है। उन्होंने कहा कि बतौर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी पोजिशन और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में को-प्रमोटर के रूप में उनकी बेटी की भूमिका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ही हैं। पी एन वासुदेवन ने कहा कि पिछले तीन सालों में बैठकों के दौरान निवेशकों ने लगातार हितों के टकराव को लेकर चिंता जताई।
वासुदेवन ने लिखा, कभी-कभी धारणाएं हकीकत से ज्यादा मजबूत होती हैं
पी एन वासुदेवन ने कहा कि कोई हितों का टकराव नहीं था, क्योंकि बैंक का नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के साथ कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थे। केवल, करीब ढाई साल पहले एक शॉर्ट-टर्म डिपॉजिट किया गया था, मैच्योरिटी पर इसका भुगतान हो गया था। उन्होंने कहा कि बैंक ने NBFC को कोई लोन नहीं दिया था। वासुदेवन ने अपने लेटर में लिखा है, 'कभी-कभी धारणाएं हकीकत से ज्यादा मजबूत होती हैं।' बैंक के बोर्ड ने नॉमिनेशन एंड रिम्युनरेशन कमेटी (GNRC) से योग्य कैंडीडेट की पहचान और रिकमंड करने को कहा है।
1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा बैंक का टोटल बिजनेस
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank) का टोटल बिजनेस सितंबर 2026 तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। बैंक को सितंबर 2026 तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 9 गुना बढ़कर 218 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बैंक की टोटल इनकम 28 पर्सेंट बढ़कर 2358 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।