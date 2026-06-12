7% उछल पड़ा यह पेनी स्टॉक, एक साथ चार ब्रोकरेज बुलिश, ₹85 तक जा सकता है भाव

शेयर बाजार में लिस्टेड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (Equitas SFB) के शेयरों में शु्क्रवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर 7% से ज्यादा उछलकर 52 हफ्ते के हाई के करीब पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर शेयर इंट्रा-डे में 76.15 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 76.90 रुपये है। यह भाव इसी साल 9 जून को था। हालांकि, अभी शेयर को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं।

क्या है ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस? सिस्टेमैटिक्स (Systematix) ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शेयर के लिए 'बाय' रेटिंग और ₹80 का टारगेट दिया है। वहीं, एमके ग्लोबल (Emkay Global) ने शेयर खरीदने की सलाह देते हुए ₹75 का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा, JM फाइनेंशियल ने कंपनी ने पहले के ₹65 के टारगेट को बदलकर ₹77 का नया लक्ष्य सुझाया है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 85 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

किस ब्रोकरेज ने क्या कहा? ब्रोकरेज सिस्टेमैटिक्स के मुताबिक कंपनी के मैनेजमेंट ने लीडरशिप के बने रहने को लेकर भरोसा दिलाया है। MD और CEO PN वासुदेवन ने बैंक का नेतृत्व जारी रखने की इच्छा जताई है। RBI के नियमों के तहत पांच साल का और कार्यकाल मिल सकता है और तीन साल का एक्सटेंशन पहले ही मंजूर हो चुका है।

इसके साथ ही ब्रोकरेज ने कहा, “बैंक ने संकेत दिया है कि वह यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस लेने की जल्दी में नहीं है और अगले 23 क्वार्टर में रेगुलेटरी भरोसा बढ़ने के बाद ही आवेदन पर दोबारा विचार करने की संभावना है।” वहीं, एमके ग्लोबल (Emkay Global) ने कहा कि बैंक का डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो और ग्रॉस NPA रेश्यो का 3% से कम होना उसे यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के काबिल बनाता है।

इसके अलावा, JM फाइनेंशियल ने कहा कि बेहतर फंडिंग प्रोफाइल और बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज से कमाई की संभावना बेहतर होती है जिससे कमाई का अनुमान बढ़ाने और हाई वैल्यूएशन की गुंजाइश बनती है। इसके साथ ही, डिपॉजिट जुटाने और मुनाफे के लक्ष्यों को हासिल करने पर नजर रखना जरूरी है। कंपनी ने पहले के ₹65 के लक्ष्य को बदलकर ₹77 का नया लक्ष्य सुझाया है।