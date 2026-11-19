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EPS-95 Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 19 नवंबर को हुई अपनी अहम बैठक में PF और पेंशन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में EPS-95 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को भी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद थी। दरअसल, बैठक से पहले चर्चा थी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की इस बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर सकती है। हालांकि, पेंशनर्स की इस उम्मीद को फिलहाल झटका लगा है। बैठक में न तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का ऐलान नहीं हुआ है।

₹1,000 की न्यूनतम पेंशन पर नहीं हुआ फैसला EPFO की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें 55 साल तक के सदस्यों के लिए न्यूनतम PF बैलेंस की सीमा 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करना, नौकरी छूटने के बाद PF निकालने का इंतजार 12 महीने से घटाकर 2 महीने करना और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में PF निकालने की सुविधा यानी SWP को मंजूरी देना शामिल है। हालांकि, न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ। बता दें कि सरकार ने साल 2014-15 के बजट में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की थी। तब से इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई पेंशनर संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं।

कब से मिल रही है 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन तय करने की प्रक्रिया साल 2009 में शुरू हुई थी। जून 2009 में सरकार ने पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। इसके बाद सितंबर 2010 में पेंशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने अंतरिम राहत के तौर पर 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की सिफारिश की। फरवरी 2014 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद जुलाई 2014 के बजट में इसका ऐलान किया गया और सितंबर 2014 से 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन लागू हो गई। साल 2015 में सरकार ने इसे जारी रखने की मंजूरी दी और जून 2016 में EPS-95 के नियमों में जरूरी बदलाव किए गए।

क्या है हायर EPS पेंशन का मामला हायर EPS पेंशन का मतलब है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सामान्य से ज्यादा पेंशन मिल सकती है। आमतौर पर कर्मचारियों का EPS योगदान 15,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर तय होता था। हालांकि, कुछ मामलों में वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा योगदान करने का विकल्प भी मिलता है। EPFO के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने फैसले में योग्य कर्मचारियों को वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा EPS योगदान करने का विकल्प देने की बात कही थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 8.33 फीसदी के हिसाब से उसका मासिक पेंशन योगदान 4,165 रुपये हो सकता है। ज्यादा योगदान का फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में मिल सकता है।