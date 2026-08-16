सावधान! ये जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो रुक सकती है पेंशन

देश के लाखों पेंशनर्स के लिए हर महीने मिलने वाली पेंशन उनकी आर्थिक सुरक्षा का बड़ा सहारा होती है। खासकर EPS-95 (Employees’ Pension Scheme) के लाभार्थियों के लिए समय पर पेंशन मिलना बेहद जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक 85,84,604 पेंशनर्स EPS के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इसी योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक कुल ₹15,819.28 करोड़ की पेंशन राशि वितरित की जा चुकी थी। ऐसे में अगर आप भी EPS-95 के पेंशनर हैं, तो एक जरूरी दस्तावेज को समय पर जमा करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह दस्तावेज जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) है। अगर इसकी वैधता समाप्त हो जाए और नया प्रमाणपत्र जमा न किया जाए, तो पेंशन का भुगतान अगले भुगतान चक्र से रुक सकता है। हालांकि, बाद में नया जीवन प्रमाण पत्र जमा और सत्यापित होने के बाद पेंशन दोबारा शुरू की जा सकती है और रोकी गई पात्र राशि भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जा सकती है।

जीवन प्रमाण पत्र आखिर क्यों जरूरी है?

पेंशन देने वाली संस्था को समय-समय पर यह पुष्टि करनी होती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है। इसी उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) लिया जाता है। इसे आम तौर पर हर 12 महीने में अपडेट करना होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी कोई एक निश्चित सालाना अंतिम तारीख नहीं होती; इसकी वैधता उस तारीख से 12 महीने रहती है, जिस दिन प्रमाणपत्र जमा किया गया है। इसलिए पेंशनर्स को अपनी पिछली जमा तारीख जरूर याद रखनी चाहिए और 12 महीने पूरे होने से पहले नया प्रमाणपत्र बनवा लेना चाहिए। अगर प्रमाणपत्र की वैधता खत्म हो गई और नया प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नया लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा होने और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान फिर शुरू हो सकता है, लेकिन बीच की रोकी गई राशि पाने में प्रक्रिया और सत्यापन का इंतजार करना पड़ सकता है।

आज के समय में बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन (Aadhaar-based Face Authentication) के जरिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) बनाया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर के पास वैध आधार (Aadhaar) नंबर और आधार (Aadhaar) से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि आधार (Aadhaar) विवरण पेंशन भुगतान करने वाली एजेंसी, जैसे बैंक या संबंधित संस्था के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो। इसके बाद पेंशनर स्मार्टफोन के जरिए अपनी पहचान और चेहरे का प्रमाणीकरण कराकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) तैयार कर सकता है।

घर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) बनाने के लिए एंड्रॉयड या iPhone में संबंधित जीवन प्रमाण फेस ऐप (Jeevan Pramaan Face App) और आवश्यक आधार फेस ऑथिंटिकेशन कंपोनेंट/WhAadhaar face-authentication component/app इंस्टॉल करना होता है। फोन में काम करने वाला फ्रंट कैमरा होना जरूरी है। ऐप में मांगी गई पेंशनर की जानकारी भरने के बाद चेहरे का स्कैन किया जाता है। जानकारी और फोटो स्कैन सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रमाणपत्र जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्रमाणपत्र से संबंधित जानकारी या डाउनलोड लिंक मिल सकता है। पेंशनर को प्रमाणपत्र डाउनलोड करके उसकी स्थिति और वैधता की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर किसी कारण से आवेदन अस्वीकार हो तो समय रहते दोबारा प्रक्रिया पूरी की जा सके।

अगर किसी बुजुर्ग पेंशनर के पास स्मार्टफोन नहीं है या वह खुद फेस ऑथिंटिकेशन (Face Authentication नहीं कर सकता, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार के सदस्य या देखभाल करने वाले व्यक्ति की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा पेंशनर भाग लेने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी Life Certificate जमा कर सकता है। कुछ बैंक और India Post Payments Bank बुजुर्ग या चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनर्स के लिए doorstep सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। कुछ अधिकृत केंद्रों पर biometric authentication के जरिए भी Digital Life Certificate बनाने की सुविधा मिल सकती है।