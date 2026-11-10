EPS Pension: ₹1000 से बढ़कर ₹3000 हो सकती है पेंशन! 19 नवंबर को होगा बड़ा फैसला?
मुख्य बातें
- पोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है
- इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO की अहम बैठक में चर्चा हो सकती है
EPS Pension Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO की अहम बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि, अभी सरकार की ओर से पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
19 नवंबर को EPFO की अहम बैठक
EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक पहले गुजरात के गिर में होने वाली थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। यह बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे EPFO के मुख्यालय में होगी। 4 नवंबर 2026 को जारी एक पत्र में क्षेत्रीय PF आयुक्त सुब्रत भौमिक ने CBT सदस्यों को बैठक की जानकारी दी थी। बैठक की जगह बदलने के बाद न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने की चर्चा भी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया है। माना जा रहा है कि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन करने का मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकता है।
फरवरी 2014 से मिल रही है 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन
EPS के तहत न्यूनतम पेंशन की रकम फरवरी 2014 से 1,000 रुपये ही बनी हुई है। उस समय EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने बजट 2014-15 में इसका ऐलान किया और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। तब से कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये महीना किया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि आज के समय में 1,000 रुपये महीने में गुजारा करना काफी मुश्किल है। ऐसे में पेंशन की रकम बढ़ाना जरूरी है।
कैसे तय होती है EPS पेंशन?
EPFO के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना में कर्मचारी की पेंशन उसकी पेंशन योग्य सैलरी और नौकरी के कुल सालों के आधार पर तय होती है। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33 फीसदी हिस्सा नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से EPS फंड में जमा किया जाता है। मौजूदा वेतन सीमा 25,000 रुपये होने के हिसाब से अधिकतम 2,083 रुपये तक का मासिक योगदान बनता है। बता दें कि EPS में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय है, लेकिन अधिकतम पेंशन की कोई अलग से तय सीमा नहीं है। पेंशन की रकम कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और नौकरी के कुल सालों पर निर्भर करती है।
पेंशन बढ़ाने की मांग तेज
सरकार ने सितंबर 2026 में EPS के लिए सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी थी। इसके बाद कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग और तेज कर दी है। अब सभी की नजर 19 नवंबर को होने वाली EPFO की बैठक पर है। अगर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो लाखों पेंशनधारकों को राहत मिल सकती है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला होने तक पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें