EPS Pension Hike: ₹1,000 से बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन? 19 नवंबर की बैठक पर पेंशनर्स की नजर

मुख्य बातें

EPS Pension Hike: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO की अगली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) बैठक में इस मुद्दे पर विचार हो सकता है। बैठक 19 नवंबर 2026 को गुजरात के गिर में प्रस्तावित बताई जा रही है। फिलहाल, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है। हालांकि, पेंशन बढ़ाने के किसी प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

19 नवंबर की बैठक में क्या बढ़ सकती है EPS पेंशन?

EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से उठ रही है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधि मौजूदा ₹1,000 की राशि को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच इतनी कम पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि EPFO की 240वीं CBT बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा के लिए आ सकता है। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पेंशन कितनी बढ़ाने पर विचार होगा या इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पेंशनभोगियों के लिए अहम बात

जब तक सरकार या EPFO की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ₹1,000 से अधिक न्यूनतम EPS पेंशन मिलने की उम्मीद को पक्का फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

क्या है EPS पेंशन योजना?

कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS (Employees’ Pension Scheme) EPFO के तहत आने वाली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। इसका उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन उपलब्ध कराना है। योजना के नियमों और पात्रता शर्तों के आधार पर सदस्य को पेंशन मिलती है। EPS के लिए नियोक्ता यानी कंपनी कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी का 8.33% योगदान देता है। यह योगदान लागू वेतन सीमा और योजना के नियमों के अनुसार तय होता है। कर्मचारी के PF खाते में जमा होने वाले पूरे योगदान और EPS में जाने वाले हिस्से को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।

अभी कितनी है न्यूनतम EPS पेंशन?

फिलहाल, EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 है। पात्र पेंशनभोगियों के लिए सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम राशि सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। हालांकि, हर EPFO सदस्य को अपने आप ₹1,000 की पेंशन नहीं मिलती। पेंशन के लिए योजना की पात्रता, पेंशन योग्य सेवा और अन्य लागू शर्तों को पूरा करना जरूरी है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को कुछ अधिक आर्थिक सहारा मिल सके। लेकिन बढ़ोतरी की राशि और इसे लागू करने की समयसीमा पर आधिकारिक निर्णय का इंतजार है।

EPS में अधिकतम पेंशन कितनी मिल सकती है?

EPS में सभी सदस्यों के लिए एक निश्चित अधिकतम मासिक पेंशन राशि निर्धारित नहीं है। पेंशन मुख्य रूप से पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। इसके अलावा लागू वेतन सीमा, पात्रता और उच्च पेंशन से संबंधित नियम भी गणना को प्रभावित कर सकते हैं। मौजूदा वेतन सीमा ₹25,000 मानकर चलने पर भी यह समझना जरूरी है कि हर सदस्य की पेंशन समान नहीं होगी। किसी कर्मचारी की वास्तविक पेंशन उसकी सेवा अवधि, पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

EPS पेंशन की गणना कैसे होती है?

EPS की सामान्य मासिक पेंशन की कैलकुलेशन के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है:

मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70

यहां पेंशन योग्य वेतन सामान्य तौर पर पेंशन फंड से बाहर निकलने से पहले के 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय किया जाता है, जो लागू नियमों और वेतन सीमा के अधीन है।

उदाहरण:- मान लीजिए किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य औसत वेतन ₹15,000 है और उसकी पेंशन योग्य सर्विस 30 साल है।

सामान्य फॉर्मूले के अनुसार:- (₹15,000 × 30) ÷ 70 = करीब ₹6,429 प्रति माह।

नोट- यह केवल समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है। वास्तविक पेंशन पात्रता, सेवा अवधि, लागू वेतन सीमा और संबंधित नियमों के आधार पर अलग हो सकती है।

EPS योगदान की सीमा क्यों मायने रखती है?

किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹50,000 हो, तो भी EPS में योगदान की कैलकुलेशन अपने आप पूरी ₹50,000 राशि पर नहीं होती। यह लागू पेंशन योग्य वेतन सीमा और संबंधित नियमों पर निर्भर करती है। अगर ₹25,000 की वेतन सीमा लागू होती है, तो 8.33% के हिसाब से नियोक्ता का मासिक EPS योगदान ₹2,082.50 यानी लगभग ₹2,083 बनता है। यह कैलकुलेशन उस सीमा के आधार पर है, पात्र उच्च पेंशन के मामलों में अलग नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए केवल ज्यादा सैलरी होने से यह जरूरी नहीं कि EPS पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाए।

EPS-2026 में क्या बदलाव हुए?

दिए गए डिटेल्स के मुताबिक, जुलाई 2026 से EPS-2026 ने EPS-1995 की जगह ली है। नई व्यवस्था को कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत अधिसूचित किया गया बताया गया है। हालांकि, इसके प्रावधानों और लागू होने की तारीख से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित करना जरूरी है।

बताए गए प्रमुख बदलावों में शामिल हैं:



पेंशन क्लेम का निपटारा:- पेंशन दावों के लिए 20 दिन की समयसीमा का प्रावधान बताया गया है।



पेंशन दावों के लिए 20 दिन की समयसीमा का प्रावधान बताया गया है। देरी पर ब्याज:- विलंबित पेंशन दावों पर 12% ब्याज से जुड़ा प्रावधान बताया गया है।



विलंबित पेंशन दावों पर 12% ब्याज से जुड़ा प्रावधान बताया गया है। हायर पेंशन:- उच्च पेंशन से संबंधित प्रावधानों को योजना में शामिल किए जाने की बात कही गई है।



उच्च पेंशन से संबंधित प्रावधानों को योजना में शामिल किए जाने की बात कही गई है। डिजिटल अनुपालन:- नियोक्ताओं के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं और अनुपालन से जुड़ी आवश्यकताओं का उल्लेख है।

इन प्रावधानों का वास्तविक दायरा, पात्रता और लागू होने की शर्तें जानने के लिए EPFO और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचनाएं देखना जरूरी है। इन्हें न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं समझना चाहिए।

पेंशनभोगियों को अब क्या करना चाहिए?

19 नवंबर की प्रस्तावित बैठक को लेकर पेंशनभोगियों की नजर न्यूनतम पेंशन पर संभावित चर्चा पर रहेगी। लेकिन किसी आधिकारिक फैसले से पहले पेंशन बढ़ने की राशि या लागू होने की तारीख बताना संभव नहीं है। पेंशनभोगियों को EPFO की आधिकारिक वेबसाइट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की घोषणाओं और CBT बैठक के बाद जारी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखनी चाहिए। अगर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई राशि किन लोगों पर लागू होगी और भुगतान कब से शुरू होगा।