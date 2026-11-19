EPS-95 Pension: आज की बैठक में बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन, 1000 से 3000 रुपये करने पर चर्चा संभव; ₹7500 की भी मांग
मुख्य बातें
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में उठ सकता है
- फिलहाल EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है
- इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की संभावना को लेकर चर्चा है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आज होने वाली अहम बैठक पर टिकी हैं। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में उठ सकता है। फिलहाल EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की संभावना को लेकर चर्चा है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
7,500 रुपये पेंशन की मांग
EPS-95 के पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पेंशनधारकों के संगठन ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग उठाई है।पेंशनधारकों का कहना है कि मौजूदा 1,000 रुपये की मासिक पेंशन में बढ़ती महंगाई के बीच गुजारा करना मुश्किल है। दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है।
2014 से नहीं बढ़ी न्यूनतम पेंशन
EPS के तहत पेंशन बढ़ने का इंतजार पिछले 12 साल से नहीं बढ़ा है। EPS के तहत न्यूनतम पेंशन को सितंबर 2014 में बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया गया था। इसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों और पेंशनधारकों की ओर से कई बार इसे बढ़ाने की मांग की जा चुकी है। द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आज की बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ हायर EPS पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
हायर EPS पेंशन का मुद्दा भी उठ सकता है
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) के अध्यक्ष बीएन अग्रवाल, लंबे समय से 'एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट' (छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों) के कर्मचारियों को भी हॉयर EPS पेंशन मामलों में समान व्यवहार मिलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि EPFO के अपने 'लीगल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट' (LFD) में ऐसे नियम दिए गए हैं, जिनसे बार-बार होने वाले मुकदमों से बचा जा सके।
बैठक में हायर EPS पेंशन का मुद्दा भी चर्चा में रह सकता है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पात्र कर्मचारियों को वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक पेंशन के लिए योगदान करने का विकल्प दिया था। इसके बावजूद कई कर्मचारियों के हायर पेंशन के दावों और उनके निपटारे को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं।
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, अदालती फैसलों से पैदा होने वाली कानूनी चुनौतियों से निपटने के लिए, फील्ड ऑफिसों को बचाव के लिए स्टैंडर्ड टेम्प्लेट दिए गए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे सिंगल-जज के आदेशों के खिलाफ डिवीजन बेंच से स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले का हवाला दें और मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें