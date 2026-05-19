चंद मिनटों में निकलेगा PF का पैसा, UPI को लेकर सरकार ने उठा लिया बड़ा कदम

श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा।

अगर ईपीएफ अकाउंट है और आप इससे पैसे निकालना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारक यूपीआई के जरिये पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल कर सीधे अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि यूपीआई पेमेंट गेटवे के जरिये कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पैसा निकालने के लिए टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। मांडविया ने कहा- हमने यूपीआई पेमेंट गेटवे का उपयोग करके ईपीएफ से पैसा निकालने की सुविधा देने को लेकर टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया है। इस सुविधा के तहत निकाली गई राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

ईपीएफओ देने जा रहा बड़ी सुविधा बता दें कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जिसके तहत ईपीएफ के एक निश्चित हिस्से पर रोक रहेगी और एक बड़ा हिस्सा यूपीआई का उपयोग करके उनके बैंक खाते के माध्यम से निकाला जा सकेगा। सदस्य अपने लिंक किए गए बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए उपलब्ध पात्र ईपीएफ राशि देख सकेंगे। वे अपने बैंक खातों में सुरक्षित रूप से फंड ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन पूरा करने को लिंक किए गए यूपीआई पिन का उपयोग कर सकेंगे। एक बार बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद, सदस्य एटीएम से निकासी समेत अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। इससे सात करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ होगा। बता दें कि वर्तमान में, ईपीएफओ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते तक पहुंचने के लिए निकासी दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है।

ऑटोमैटिक सैटलमेंट सिस्टम के तहत, निकासी दावों का निपटान आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से तीन दिन के भीतर बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो जाता है। ऑटोमैटिक सैटलमेंट सिस्टम की सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में ईपीएफओ सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए तीन दिन के भीतर अपने ईपीएफ से पैसे प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

व्हॉट्सएप का उपयोग करने की पहल मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ ने सदस्यों तक पहुंच बढ़ाने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए व्हॉट्सएप का उपयोग करने की पहल की है। इस सुविधा के तहत, सदस्य ईपीएफओ के रजिस्टर्ड व्हॉट्सएप नंबर पर 'हेलो' लिखकर संदेश भेज सकते हैं। सुरक्षा और आश्वासन के लिए इस नंबर पर हरे रंग का निशान लगा होता है। वे ईपीएफओ से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी संदेश प्राप्त कर सकते हैं।