EPFO WhatsApp Service: अब WhatsApp पर चेक करें PF बैलेंस और पासबुक, मिलेंगी ये 4 गजब सुविधाएं

मुख्य बातें

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में EPFO के 74वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस सुविधा की शुरुआत।

EPFO से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए अब कर्मचारियों को बार-बार वेबसाइट पर लॉगिन करने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए WhatsApp आधारित नई सेवा शुरू की है। इसके जरिए कर्मचारी अपने मोबाइल फोन पर ही PF बैलेंस, पासबुक की जानकारी और खाते के आखिरी 5 ट्रांजैक्शन देख सकेंगे।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में EPFO के 74वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस सुविधा की शुरुआत की। इस सेवा का मकसद PF से जुड़ी जरूरी जानकारी को आम सदस्यों तक आसानी से पहुंचाना है। WhatsApp सेवा के जरिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से जुड़ी जरूरतों में भी सदस्यों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। खास तौर पर उन कर्मचारियों को इससे मदद मिल सकती है, जिनके दस्तावेज या आधार वेरिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया अधूरी है।

WhatsApp पर EPFO की कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी?

नई सुविधा के तहत EPFO सदस्य अपने WhatsApp पर कुछ जरूरी PF सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें नीचे दी गई सर्विसेस शामिल हैं।



PF बैलेंस चेक: कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा रकम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।



कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा रकम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पासबुक डिटेल: खाते की पासबुक से जुड़ी जानकारी WhatsApp पर देख सकेंगे।



खाते की पासबुक से जुड़ी जानकारी WhatsApp पर देख सकेंगे। आखिरी 5 ट्रांजैक्शन: PF खाते में हाल ही में हुए पांच लेनदेन की जानकारी मिलेगी।



PF खाते में हाल ही में हुए पांच लेनदेन की जानकारी मिलेगी। PMVBRY योजना में सहायता: योजना से जुड़ी पात्रता और जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाएगा।

इससे कर्मचारियों को सामान्य अकाउंट संबंधी जानकारी के लिए अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो सकती है।

EPFO WhatsApp सर्विस कैसे इस्तेमाल करें?

EPFO ने इस सुविधा को वेरीफाइड व्हाट्सअप सर्विस बताया है। हालांकि, 1 नवंबर को जारी लॉन्च की जानकारी में आधिकारिक WhatsApp नंबर और सेवा शुरू करने की पूरी प्रक्रिया साझा नहीं की गई है। मई 2026 में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने संकेत दिया था कि सदस्य EPFO के सत्यापित WhatsApp नंबर पर 'Hello' मैसेज भेजकर बातचीत शुरू कर सकेंगे। प्रस्तावित सेवा में क्षेत्रीय भाषाओं और ऑटोमेटेड जवाब की सुविधा भी शामिल होने की बात कही गई थी।



सदस्य फिलहाल इन बातों का ध्यान रखें:

1- WhatsApp नंबर की पुष्टि EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या उसके सत्यापित कम्युनिकेशन चैनल से करें।

2- किसी अनजान या संदिग्ध नंबर पर PF से जुड़ी जानकारी साझा न करें।



3- अपना UAN पासवर्ड, OTP, आधार की संवेदनशील जानकारी या बैंक डिटेल किसी अनजान व्यक्ति को न दें।



4- WhatsApp पर आने वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।

जब तक EPFO आधिकारिक नंबर और पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं करता, तब तक किसी दूसरे नंबर को EPFO की अधिकृत सेवा समझकर इस्तेमाल न करें।

PMVBRY योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगी मदद

WhatsApp सेवा का एक अहम हिस्सा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY से जुड़ी सहायता है। इस सुविधा के जरिए सदस्यों को योजना की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने में मार्गदर्शन मिलेगा। जिन कर्मचारियों के लाभ या अन्य प्रक्रियाएं आधार ऑथेंटिकेशन या दस्तावेजों की कमी के कारण अटकी हुई हैं, उन्हें इससे मदद मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को छोटी प्रक्रियाओं के लिए EPFO कार्यालय जाने की परेशानी से बचाना है।

₹1,000 तक बैलेंस वाले एक्टिव खातों के लिए भी सुविधा

EPFO के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की। इसके तहत ऐसे पात्र निष्क्रिय EPF खातों का ऑटोमैटिक सेटलमेंट किया जाएगा, जिनमें ₹1,000 या उससे कम बैलेंस है। इस सुविधा का लाभ उन सदस्यों को मिलेगा, जिनके निष्क्रिय खाते आधार से सत्यापित हैं और जिनकी पहचान व बैंक खाते का जरूरी वेरिफिकेशन पूरा है।

इस व्यवस्था में पात्र सदस्यों को अलग-अलग क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित जांच पूरी होने के बाद EPFO खुद सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा और पात्र रकम सही लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करेगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल से करीब 1 लाख खातों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन खातों में कुल लगभग ₹5 करोड़ की रकम जमा है।

8 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को सेवाएं देता है EPFO

EPFO देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में शामिल है। संगठन के नेतृत्व की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इसके दायरे में करीब 8 करोड़ अंशदायी सदस्य और 85 लाख पेंशनर्स आते हैं। EPFO करीब ₹32 लाख करोड़ के रिटायरमेंट फंड को मैनेज करता है। संगठन अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया तेज करने पर भी काम कर रहा है। अक्टूबर 2026 में EPFO ने औसतन 2.57 दिनों में क्लेम सेटलमेंट किया। तकनीक आधारित प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से क्लेम निपटाने में लगने वाले समय में सुधार हुआ है।

कर्मचारियों के लिए क्या है इसका मतलब?

EPFO की WhatsApp सेवा शुरू होने से PF बैलेंस, पासबुक और हाल के ट्रांजैक्शन जैसी सामान्य जानकारियां हासिल करना आसान हो सकता है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह उपयोगी होगी, जिन्हें मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। हालांकि, अभी आधिकारिक WhatsApp नंबर और सेवा इस्तेमाल करने के विस्तृत निर्देशों का इंतजार है। इसलिए सदस्यों को सेवा का लाभ लेने से पहले EPFO के आधिकारिक चैनल से इसकी पुष्टि करनी चाहिए।