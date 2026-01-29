₹10 हजार बढ़ेगी PF की सैलरी लिमिट, कर्मचारियों के लिए बड़ी तैयारी में सरकार
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल, सरकार ईपीएफ की सैलरी लिमिट को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसके दायरे में लाया जा सके। ईपीएफ की सैलरी लिमिट में आखिरी बार 2014 में वृद्धि की गई थी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो नई ईपीएफ सैलरी लिमिट एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी।
प्रस्ताव पर हो रही जांच
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ईपीएफ सैलरी लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव की उच्च स्तरीय स्तर पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे अगले महीने होने वाली ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) समिति की बैठक में रखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत में ईपीएफओ को चार महीने के भीतर सैलरी लिमिट बढ़ाने का निर्देश देने के बाद ईपीएफ सैलरी लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव को त्वरित प्रक्रिया में डाल दिया गया है।
याचिका पर कोर्ट ने दिया था आदेश
इसी जनवरी महीने में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर केंद्र सरकार से संशोधन प्रस्ताव पर निर्णय लेने को कहा था। याचिका के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाला ईपीएफओ इस योजना में 15,000 रुपये से अधिक की मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है।
याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा था कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है।याचिका में तर्क दिया गया कि पिछले 70 वर्षों में वेतन सीमा का पुनरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ है और कभी-कभी तो यह 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ है।