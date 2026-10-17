नए कर्मचारियों को 15000 रुपये देगी मोदी सरकार, EPFO पोर्टल पर करना होगा यह काम; कौन-कौन ले सकता है लाभ?
मुख्य बातें
- EPFO Updates: केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है
- इस योजना के लाभार्थियों को 15000 रुपये मिलता है
- यह पैसा दो किस्तों में दिया जाता है
EPFO Updates: पहली बार नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारी जो EPFO से कवर हों उन्हें 15000 रुपये तक पैसा सरकार की तरफ से मिल सकता है। यह पैसा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत दे रही है। इसका स्कीम का पूरा फायदा उठाने के लिए EPFO पोर्टल पर दिए गए वित्तीय जानकारी से जुड़ा कोर्स पूरा करना होगा। आइए जानते हैं कि कौन-कौन व्यक्ति इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं।
केंद्र सरकार इस योजना के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना चाह रही है। साथ ही पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सहयोग दे रही है। बता दें, इस योजना के तहत 15000 रुपये तक का फायदा लाभार्थी को मिल सकता है।
दो किस्तों में मिलता है पैसा
इस स्कीम का पैसा दो किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। पहली किस्त का पैसा लगातार 6 महीने की नौकरी पूरा करने वाले कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होता है। दूसरी किस्त के लिए कर्मचारियों को ईपीएफओ मेंमबर पोर्टल पर दिए गए वित्तीय कोर्स को पूरा करना होगा।
कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
पहली बार नौकरी पाने वाली कर्मचारी जिनकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपये से कम की हो।
कर्मचारी के लिए ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
लाभार्थी भारतीय होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए।
इस योजना का लाभ पहली बार ज्वाइनिंग पाने वाले और फिर से ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। ध्यान रहे नियोक्ता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दूसरी किस्त के लिए वित्तीय साक्षरता कोर्स जरूरी है।
ईपीएफओ ने पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को मेंमबर पोर्टल पर वित्तीय साक्षरता से जुड़ा कोर्स पूरा करने की सलाह दी है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद ही दूसरी किस्त ट्रांसफर होगी।
पहली बार नौकरी तय वाली पात्रता के नियम क्या?
EPFO की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो 1 अगस्त 2025 से 7 जुलाई 2027 तक नौकरी पाता है। लेकिन वह पहले ईपीएफओ का सदस्य नहीं रहा हो। तब वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।