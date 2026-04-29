इन कर्मचारियों की जल्द बढ़ सकती है पेंशन, 7.5 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव, आधार कार्ड वाली सुविधा देने की भी तैयारी
EPFO New Updates: एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड जल्द ही अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी खुशखबरी हो मिल सकती है। EPS 95 के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।
EPFO New Updates: एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPS 95) स्कीम के तहत दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाने का विचार कर रहा है। जोकि कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मौजूदा समय में कम से कम 1000 रुपये मासिक पेंशन इस स्कीम के तहत मिलती है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखें तो यह काफी कम है। लेबर यूनियंस और पेंशनर्स ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है।
EPFO से जुड़े सूत्रों के अनुसार इसको लेकर अंदर खाने काफी चर्चा चल रही है। इस प्रस्ताव को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। संसदीय समिति ने भी मिनिमम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। जिससे रिटायर हो रहे कर्मचारियों को अच्छी मदद मिल सके।
जल्द EPFO सब्सक्राइबर्स को मिल सकती है खुशखबरी
वित्त वर्ष 2026 के लिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को जल्द ही ब्याज मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की तरफ से मिलने वाले फाइनल अप्रवूल का इंतजार किया जा रहा है। एक बार यहां से सहमति मिलते ही पैसा सीधा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बता दें, इस बार 8.25 प्रतिशत ब्याज का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
ATM आधारित निकासी की मिलेगी सुविधा
EPFO की तरफ से एटीएम-आधारित पैसा निकासी की सुविधा कर्मचारियों को देने पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा है कि सब्सक्राइबर्स आसानी से अपनी बचत का पैसा एटीएम के जरिए बिना किसी झंझट के निकाल पाएं।
रिकॉर्ड स्तर पर अप्रूव किया गया क्लेम
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान संस्था ने 8.31 करोड़ क्लेम का सेटलमेंट किया था। इसमें से 5.51 करोड़ क्लेम एडवांस या फिर आंशिक विथड्रॉल पर आधारित है। 71.11 प्रतिशत एडवांस क्लेम महज 3 दिन में ही सेटलमेंट किया गया था।
जल्द मिलेगी आधार कार्ड वाली सुविधा
सब्सक्राइबर्स को और सुविधा देने के लिए EPFO जल्द ही ‘E-PRAAPTI’ लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सुविधा के जरिए सब्सक्राइबर्स पुराने या इनएक्टिव पीएफ अकाउंट्स को फिर से एक्टिव कर पाएंगे। इस सुविधा के जरिए सब्सक्राइबर्स प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। वह भी नियोक्ता के बिना किसी हस्ताक्षेप के।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।