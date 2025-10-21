Hindustan Hindi News
कर्मचारियों के पीएफ का 21000 करोड़ रुपये दबा कर बैठी हैं कंपनियां, EPFO करेगा वसूली

संक्षेप: EPFO: कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के हिस्‍से का पीएफ खुद रख लेती हैं और इसे संगठन के पास या कर्मचारी के खाते में जमा नहीं करती हैं। अब यह बकाया रकम बढ़कर करीब 21 हजार करोड़ हो गई है।

Tue, 21 Oct 2025 11:01 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
नौकरी करने वालों के खातों से हर महीने वेतन का 24 फीसदी हिस्सा काटकर भविष्य निधि यानी पीएफ खाते में जमा होता है, जो रिटारमेंट के बाद उन्हें मिलता है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के हिस्‍से का पीएफ खुद रख लेती हैं और इसे संगठन के पास या कर्मचारी के खाते में जमा नहीं करती हैं। अब यह बकाया रकम बढ़कर करीब 21 हजार करोड़ हो गई है।

इन कंपनियों से कर्मचारियों के बकाया पीएफ को वसूलने का काम तेजी से होगा। ईपीएफओ ने इसके लिए टास्‍क फोर्स बनाई है। इसे ऐसे मामलों पर खास नजर रखने के लिए कहा है, जहां कंपनियों के पास एक करोड़ रुपये से ज्‍यादा का पीएफ बकाया है।

ईपीएफओ की नजर उन कंपनियों पर टिकी है, जो दिवालिया कानून के तहत परिसमापन (लिक्विडेशन) के लिए जा रही हैं।

कंपनियों की निगरानी की जा रही

ईपीएफओ ने दिवालिया कानून यानी आईबीसी के तहत जा रही कंपनियों की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड बनाया है, जहां रोजाना इन कंपनियों की जानकारी अपडेट की जाती है।

इसके साथ ही ईपीएफओ एक डिजिटल पोर्टल भी बना रहा है, जो सभी एरियर और कंपनियों से होने वाली पीएफ वसूली की निगरानी रखेगा और यहां पर सभी जानकारियां रोजाना के आधार पर अपडेट की होंगी। यह टास्‍क फोर्स मौजूदा और पिछला बकाया वूसलने का काम करेगी, जो करीब 21 हजार करोड़ रुपये के आसपास है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
