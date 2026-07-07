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काम की बात: EPFO का सॉफ्टवेयर हुआ अपडेट फिर भी क्यों नहीं देख पा रहे पासबुक? कब शुरू होंगी सेवाएं?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • EPFO ने करीब 10 दिन की प्रक्रिया के बाद डेटाबेस इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है
  • इसके बावजूद 7 करोड़ से अधिक मेंबर पासबुक तक नहीं देख पा रहे हैं
EPFO का सॉफ्टवेयर हुआ अपडेट फिर भी क्यों नहीं देख पा रहे पासबुक? कब शुरू होंगी सेवाएं?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट का अपडेट किए जाने का काम पूरा हो गया है। ईपीएफओ की तरफ से कहा गया है कि करीब 10 दिन की प्रक्रिया के बाद डेटाबेस इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड सफलतापूर्वक पूरा किया। अब अगले दो सप्ताह तक क्लेम और अन्य सेवा अनुरोधों का निपटारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। हालांकि वेबसाइट अपडेट होने के बाद अभी तक कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं जिनके दूर होने में अभी थोड़ा समय लगेगा।

ईपीएफओ ने सभी से सहयोग करने की अपील की

सॉफ्टवेयर अपडेट प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दावों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जांच और सत्यापन किया जाएगा। इस वजह से सदस्यों और नियोक्ताओं को कुछ सेवाओं और क्लेम के निपटारे में सामान्य से थोड़ा अधिक समय लग सकता है। ईपीएफओ ने सभी से सहयोग करने की अपील की है। फिलहाल उमंग ऐप के जरिए EPFO पर पासबुक देखने के लिए यूजर जैसे ही टैप कर रहे हैं, उन्हें नीचे दिए मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं।

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EPFO Updates

साथ ही व्यस्त समय में बार-बार ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने या एक ही अनुरोध कई बार भेजने से बचने की सलाह दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि डेटाबेस एकीकरण और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काफी अहम था, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

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अब धीरे-धीरे सेवाओं को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। सभी सेवाओं को नियमित तौर पर शुरू होने में एक से डेढ़ सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद यूपीआई के जरिए पीएफ खाते से निकासी की सेवा शुरू की जाएगी।

इन सेवाओं के शुरू होने का इंतजार

- उमंग ऐप पर ईपीएफओ की सेवाएं काम नहीं कर रहीं, लॉगिन में भी परेशानी आ रही है।

- मेंबर लॉगिन पोर्टल पर सदस्यों और नियोक्ताओं को लॉगिन करने में परेशानी हो रही है।

- सदस्य नए दावे या फिर अपनी पासबुक नहीं देख पा रहे हैं।

EPFO ने बदले UAN के नियम, अब UMANG ऐप से ही होगा एक्टिवेशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करीब 10 दिन तक चले तकनीकी अपग्रेड के बाद अपना Unified Member Portal फिर से शुरू कर दिया है। नए पोर्टल के साथ कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब UAN को EPFO की वेबसाइट से एक्टिवेट या नया UAN जनरेट नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए अब UMANG ऐप का इस्तेमाल करना होगा और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा।

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वेबसाइट से हटाई गई UAN की सुविधा

EPFO ने Unified Member Portal से UAN एक्टिवेशन और नया UAN बनाने की सुविधा पूरी तरह हटा दी है। अब दोनों सेवाएं केवल UMANG ऐप के जरिए उपलब्ध होंगी। संगठन का कहना है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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