EPFO का कर्मचारी नामांकन योजना लागू, क्या है इसके मायने, समझें

EPFO का कर्मचारी नामांकन योजना लागू, क्या है इसके मायने, समझें

संक्षेप: Employee Enrollment Scheme 2025: ईपीएफओ के तहत कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत हो चुकी है। योजना में प्रावधान है कि यदि पहले कटौती नहीं की गई है तो नियोक्ताओं को कर्मचारी के हिस्से का अंशदान भेजने की जरूरत नहीं होगी।

Sat, 1 Nov 2025 10:19 PM
Employee Enrollment Scheme 2025: ईपीएफओ के तहत कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत हो चुकी है। एक नवंबर, 2025 से लागू होने वाली इस योजना में प्रावधान है कि यदि पहले कटौती नहीं की गई है तो नियोक्ताओं को कर्मचारी के हिस्से का अंशदान भेजने की जरूरत नहीं होगी और केवल 100 रुपये का नाममात्र दंडात्मक हर्जाना लागू होगा। इस योजना का मकसद नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पात्र कर्मचारियों की स्वेच्छा से घोषणा और नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कौन-कौन है पात्र?

एक जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच किसी संगठन में शामिल होने वाले सभी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी नामांकन योजना 2025 उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो नियोक्ता द्वारा घोषणा की नियत तिथि तक जीवित और कार्यरत हैं। सभी प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे, भले ही उनके विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 7A, योजना के अनुच्छेद 26B या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जांच चल रही हो।

नियोक्ता को निर्धारित अवधि के लिए केवल अपने हिस्से का पीएफ अंशदान देना होगा, साथ ही ₹100 का शुल्क भी देना होगा। ईपीएफओ उन नियोक्ताओं के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करेगा जो कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का लाभ उठा रहे हैं, बशर्ते कि घोषणा की तिथि तक कर्मचारी संगठन छोड़ चुके हों।

क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने?

केंद्रीय श्रम ,रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि ईपीएफओ केवल एक फंड नहीं है बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा में भारत के कार्यबल के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हर सुधार स्पष्ट और सरल शब्दों में कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए ताकि परिवर्तन का प्रभाव उनके जीवन में सीधे महसूस हो। ईपीएफओ को सेवा वितरण में निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता सुनिश्चित करके नागरिकों का विश्वास मजबूत करना जारी रखना चाहिए।

ईपीएफओ की कई सुविधाएं

ईपीएफओ ने हाल ही में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, आधार और चेहरा प्रमाणीकरण तथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली जैसी सेवाएं शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य अपने 70 मिलियन से अधिक ग्राहकों को निर्बाध, प्रौद्योगिकी-संचालित सेवा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के कार्यान्वयन में ईपीएफओ की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्रम सचिव वंदना गुरनानी ने कहा कि इस दूरदर्शी कार्यक्रम का उद्देश्य 3.5 करोड़ नई नौकरियों को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार का विस्तार करना है।

