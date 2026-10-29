EPFO: 30 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की बचत अब AIF में लगाने की तैयारी
मुख्य बातें
- EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में लगाने के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है
- इसके तहत हर साल मिलने वाली नई जमा राशि का 3% तक हिस्सा चुनिंदा AIF में लगाने का प्रस्ताव है
EPFO के सदस्य 30 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की बचत अब स्टार्टअप और प्राइवेट इक्विटी जैसे निवेश विकल्पों से जुड़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में लगाने के लिए नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसके तहत हर साल मिलने वाली नई जमा राशि का 3% तक हिस्सा चुनिंदा AIF में लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी की निवेश समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई है।
30 करोड़ से अधिक मेंबर्स की बचत का करता है प्रबंधन
रिपोर्ट के अनुसार, EPFO करीब 30 करोड़ से अधिक सदस्यों की लगभग ₹30 लाख करोड़ की रिटायरमेंट बचत को मैनेज करता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो EPFO की निवेश रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे स्टार्टअप और अन्य विकासशील कारोबारों को पूंजी मिलने का रास्ता खुल सकता है।
नवंबर में आएगा प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव को नवंबर में केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया करते हैं। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी।
इस कदम का उद्देश्य EPFO के निवेश के दायरे को बढ़ाना है। अभी तक EPFO मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड और अन्य पारंपरिक निवेश विकल्पों में पैसा लगाता रहा है। नए प्रस्ताव से उसे स्टार्टअप और तेजी से बढ़ने वाले कारोबारों में निवेश का मौका मिल सकता है।
किन फंड में निवेश कर सकता है EPFO?
प्रस्ताव के तहत EPFO, SEBI से रजिस्टर्ड कैटेगरी-I और कैटेगरी-II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में निवेश कर सकता है।
कैटेगरी-I AIF: इन फंड का निवेश स्टार्टअप, छोटे कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेंचर कैपिटल जैसे क्षेत्रों में होता है।
कैटेगरी-II AIF: इनमें प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और प्राइवेट डेट जैसे निवेश विकल्प शामिल होते हैं।
इन फंड के जरिए EPFO को पारंपरिक निवेश के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी पैसा लगाने का अवसर मिलेगा। हालांकि, इन निवेशों में जोखिम भी होता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती।
स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 से शुरुआत संभव
रिपोर्ट के मुताबिक, डिपॉर्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटर्नल ट्रेड (DPIIT) ने सितंबर में EPFO को पत्र लिखकर हाल ही में शुरू किए गए Startup India Fund of Funds 2.0 में भाग लेने का अनुरोध किया था।
इसके बाद AIF में निवेश के लिए व्यापक नियम बनाने पर चर्चा शुरू हुई। शुरुआती चरण में EPFO नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से निवेश करने पर विचार कर रहा है।
निवेश के लिए क्या होंगी शर्तें?
प्रस्तावित दिशानिर्देशों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कई शर्तें शामिल हैं।
- AIF का फंड साइज कम से कम ₹100 करोड़ होना चाहिए।
- किसी एक फंड में निवेश की सीमा तय की जाएगी।
- विदेश में रजिस्टर्ड कंपनियों में निवेश पर प्रतिबंध होंगे।
- फंड मैनेजर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट रूल्स के तहत EPFO अपनी नई जमा राशि का 5% तक हिस्सा एसेट-बैक्ड और ट्रस्ट-स्ट्रक्चर्ड निवेशों में लगा सकता है। हालांकि, उसने अभी तक SEBI के तहत रजिस्टर्ड कैटेगरी-I और कैटेगरी-II AIF में निवेश नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें