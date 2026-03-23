EPFO का बड़ा फैसला! बिना क्लेम के मिलेगा पुराने और बंद खाताधारकों का पैसा, जानें नया नियम और फायदा

EPFO अब एक नया ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बंद (Inactive) खातों में फंसा पैसा आसानी से निकाला जा सकेगा। आइए जरा विस्तार से नया नियम और इसका फायदा जानते हैं।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) अब एक नया ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे निष्क्रिय (Inactive) खातों में फंसा पैसा आसानी से निकाला जा सकेगा। इस कदम से करीब ₹5,200 करोड़ की बड़ी रकम क्लियर होने की उम्मीद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है नया प्लान?

EPFO का यह नया सिस्टम खास तौर पर उन खातों के लिए बनाया जा रहा है, जिनमें लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। शुरुआत में यह सुविधा लगभग 8.1 लाख ऐसे खातों पर लागू होगी, जो आधार से लिंक हैं। इसका मकसद है कि लोगों को बिना क्लेम फाइल किए ही उनका पैसा सीधे बैंक खाते में मिल जाए।

छोटे अमाउंट से होगी शुरुआत

इस योजना के तहत सबसे पहले ₹1,000 या उससे कम बैलेंस वाले खातों को ऑटो-सेटलमेंट में शामिल किया जाएगा, यानी अगर आपके पुराने EPF खाते में छोटा अमाउंट पड़ा है, तो वह अपने-आप आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है।

कितने खाते हैं इनएक्टिव?

फरवरी 2026 तक देश में करीब 31.8 लाख EPF खाते ऐसे हैं, जो इनएक्टिव हो चुके हैं। इनमें कुल ₹10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम फंसी हुई है। जी हां, 14,000 खातों में ₹5 लाख से ज्यादा, 38,000 खातों में ₹1 लाख से 5 लाख तक और 41,000 खातों में ₹50,000 से ₹1 लाख रुपये तक की रकम फंसी हुई है। यह आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का पैसा बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है।

कब होता है खाता इनएक्टिव?

जब किसी EPF खाते में 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता, तो वह इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि, 55 साल की उम्र तक कुछ मामलों में ब्याज मिलता रहता है, लेकिन बाद में यह बंद हो जाता है।

किसे मिलेगा फायदा?

इस नई व्यवस्था में अक्टूबर 2017 के बाद जुड़े कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आधार-लिंक और KYC पूरा करने वालों को सबसे पहले लाभ मिलेगा।

क्यों है यह जरूरी?

यह कदम न सिर्फ लोगों के फंसे पैसे को वापस दिलाएगा, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। अब कर्मचारियों को पुराने खातों के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।