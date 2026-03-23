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EPFO का बड़ा फैसला! बिना क्लेम के मिलेगा पुराने और बंद खाताधारकों का पैसा, जानें नया नियम और फायदा

Mar 23, 2026 09:09 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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EPFO अब एक नया ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बंद (Inactive) खातों में फंसा पैसा आसानी से निकाला जा सकेगा। आइए जरा विस्तार से नया नियम और इसका फायदा जानते हैं।

EPFO का बड़ा फैसला! बिना क्लेम के मिलेगा पुराने और बंद खाताधारकों का पैसा, जानें नया नियम और फायदा

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) अब एक नया ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे निष्क्रिय (Inactive) खातों में फंसा पैसा आसानी से निकाला जा सकेगा। इस कदम से करीब ₹5,200 करोड़ की बड़ी रकम क्लियर होने की उम्मीद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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क्या है नया प्लान?

EPFO का यह नया सिस्टम खास तौर पर उन खातों के लिए बनाया जा रहा है, जिनमें लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। शुरुआत में यह सुविधा लगभग 8.1 लाख ऐसे खातों पर लागू होगी, जो आधार से लिंक हैं। इसका मकसद है कि लोगों को बिना क्लेम फाइल किए ही उनका पैसा सीधे बैंक खाते में मिल जाए।

छोटे अमाउंट से होगी शुरुआत

इस योजना के तहत सबसे पहले ₹1,000 या उससे कम बैलेंस वाले खातों को ऑटो-सेटलमेंट में शामिल किया जाएगा, यानी अगर आपके पुराने EPF खाते में छोटा अमाउंट पड़ा है, तो वह अपने-आप आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है।

कितने खाते हैं इनएक्टिव?

फरवरी 2026 तक देश में करीब 31.8 लाख EPF खाते ऐसे हैं, जो इनएक्टिव हो चुके हैं। इनमें कुल ₹10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम फंसी हुई है। जी हां, 14,000 खातों में ₹5 लाख से ज्यादा, 38,000 खातों में ₹1 लाख से 5 लाख तक और 41,000 खातों में ₹50,000 से ₹1 लाख रुपये तक की रकम फंसी हुई है। यह आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का पैसा बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है।

कब होता है खाता इनएक्टिव?

जब किसी EPF खाते में 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता, तो वह इनएक्टिव हो जाता है। हालांकि, 55 साल की उम्र तक कुछ मामलों में ब्याज मिलता रहता है, लेकिन बाद में यह बंद हो जाता है।

किसे मिलेगा फायदा?

इस नई व्यवस्था में अक्टूबर 2017 के बाद जुड़े कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आधार-लिंक और KYC पूरा करने वालों को सबसे पहले लाभ मिलेगा।

क्यों है यह जरूरी?

यह कदम न सिर्फ लोगों के फंसे पैसे को वापस दिलाएगा, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। अब कर्मचारियों को पुराने खातों के लिए बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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EPFO का यह ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आ सकता है। अगर आपका भी कोई पुराना PF खाता है, तो उसे तुरंत अपडेट और आधार से लिंक कर लें, ताकि आपका पैसा अपने-आप आपके पास वापस आ सके। (S-TOI)

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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