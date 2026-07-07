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EPFO से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ी खबर! अगले 2 हफ्ते तक हो सकती है देरी

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • EPFO ने सिस्टम अपग्रेड और डेटाबेस माइग्रेशन के कारण PF क्लेम प्रोसेसिंग में अगले दो हफ्तों तक देरी की चेतावनी दी है
  • आइए देरी की असल वजह, UMANG ऐप की स्थिति और EPF क्लेम करने का सही तरीका जानते हैं
EPFO से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ी खबर! अगले 2 हफ्ते तक हो सकती है देरी

अगर आपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) से पैसा निकालने के लिए क्लेम किया है या करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया है कि उसके सिस्टम में बड़ा डेटाबेस मर्ज (Database Consolidation) और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है। इसी वजह से फिलहाल क्लेम और दूसरी सेवाओं की प्रोसेसिंग सामान्य से धीमी हो सकती है।

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EPFO के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत मेंबर और नियोक्ताओं (Employers) की सेवाएं अब धीरे-धीरे बहाल कर दी गई हैं। हालांकि, सिस्टम पूरी तरह स्थिर होने तक अगले करीब दो सप्ताह तक सभी क्लेम और सर्विस रिक्वेस्ट की अतिरिक्त जांच (Verification) की जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सदस्य का डेटा गलत न हो और क्लेम सही तरीके से प्रॉसेस हो।

बार-बार पोर्टल लॉगिन करने से बचें

EPFO ने यह भी कहा है कि अगर आपका क्लेम पेंडिंग है, तो बार-बार नया क्लेम या रिक्वेस्ट सबमिट न करें। साथ ही पीक टाइम में बार-बार पोर्टल लॉगिन करने से भी बचें, क्योंकि इससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और प्रोसेसिंग और धीमी हो सकती है।

UMANG ऐप पर भी सेवाएं बंद

इस बीच UMANG ऐप पर EPFO की सेवाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं। ऐप पर जारी सूचना के अनुसार, माइग्रेशन का काम पूरा होने के बाद सेवाएं जल्द शुरू कर दी जाएंगी, तब तक सदस्य EPFO मेंबर पोर्टल के जरिए अपने सभी जरूरी काम कर सकते हैं।

कैसे करें PF का क्लेम?

अगर आपको PF का क्लेम करना है, तो EPFO मेंबर पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेस (Online Services) में जाकर क्लेम (Claim -Form-31, Form-19) और Form-10C/10D) विकल्प चुनें। बैंक खाते की जानकारी सत्यापित करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (अगर जरूरी हो) और OTP या अन्य प्रमाणीकरण पूरा करके क्लेम सबमिट कर दें।

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घबराने की जरूरत नहीं

अगर आपका EPF क्लेम सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। EPFO के अनुसार यह देरी केवल सिस्टम अपग्रेड और डेटा वेरिफिकेशन की वजह से है। अगले दो हफ्तों में सेवाएं पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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