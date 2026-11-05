नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी खबर! ₹25,000 तक वेतन पर EPF के नए नियम लागू

मुख्य बातें

EPF New Wage Ceiling: नौकरीपेशा लोगों के लिए भविष्य निधि यानी PF रिटायरमेंट की प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है। अब सरकार ने EPF से जुड़ी वेतन सीमा बढ़ाकर ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह कर दी है। इस बदलाव के बाद ज्यादा कर्मचारी EPF के साथ-साथ EPS और EDLI जैसी सोशल सेफ्टी स्कीम्स के दायरे में आएंगे। लेकिन, एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन कर्मचारियों को इन योजनाओं में शामिल होना अनिवार्य होगा? क्या ₹15,000 से कम बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी इसका हिस्सा बन सकते हैं? और नई वेतन सीमा से आपकी हर महीने की PF कटौती कितनी बढ़ सकती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं।

₹25,000 तक वेतन वालों के लिए क्या बदला?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPFO की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। नई सीमा 17 सितंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है। EPFO से जुड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनका निर्धारित वेतन ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह के बीच है, अब EPF, EPS और EDLI योजनाओं के दायरे में अनिवार्य रूप से आ सकते हैं। इस बदलाव का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो पहले पुरानी ₹15,000 की सीमा के कारण इन योजनाओं के अनिवार्य कवरेज से बाहर थे।

₹15,000 से कम सैलरी वालों का क्या होगा?

अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹15,000 से कम है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे कर्मचारी भी EPF, EPS और EDLI के सदस्य बन सकते हैं। सरल शब्दों में समझें तो नई वेतन सीमा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का PF कवरेज खत्म हो जाएगा। बल्कि, ₹25,000 तक की वेतन सीमा के तहत अधिक कर्मचारियों को सोशल सेफ्टी स्कीम्स से जोड़ने का दायरा बढ़ा है।

EPF, EPS और EDLI में क्या अंतर है?

इन तीनों स्कीम्स का उद्देश्य अलग-अलग है और ये कर्मचारियों को रिटायरमेंट व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

1- EPF:- रिटायरमेंट के लिए बचत

EPF में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से नियमित योगदान किया जाता है। यह पैसा कर्मचारी के नाम पर जमा होता रहता है और इस पर ब्याज भी मिलता है। मौजूदा जानकारी के अनुसार, EPF पर ब्याज दर 8.25% है। लंबे समय तक लगातार योगदान करने पर यह फंड रिटायरमेंट के समय बड़ी बचत बन सकता है।

2- EPS:- रिटायरमेंट के बाद पेंशन

EPS (Employees' Pension Scheme) का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन की सुविधा देना है। यह नौकरी के बाद नियमित आय के लिहाज से महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है।

3- EDLI:- परिवार को जीवन बीमा का सहारा

EDLI (Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme) कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है, यानी EPF जहां बचत पर केंद्रित है, वहीं EPS पेंशन और EDLI परिवार की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी योजना है।

क्या नई सीमा से हर महीने PF ज्यादा कटेगा?

नई वेतन सीमा का असर आपकी मासिक PF कटौती पर पड़ सकता है। PF योगदान आमतौर पर निर्धारित PF वेतन के प्रतिशत के आधार पर तय होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का PF वेतन ₹20,000 है और उस पर 12% कर्मचारी योगदान लागू होता है, तो हर महीने ₹2,400 का योगदान हो सकता है। इसकी तुलना में ₹15,000 के वेतन पर 12% योगदान ₹1,800 होता है। इस तरह नई वेतन सीमा लागू होने पर कुछ कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने ज्यादा पैसा PF में जा सकता है।

ज्यादा कटेगा PF, लेकिन रिटायरमेंट फंड भी बढ़ेगा

PF में अधिक योगदान का एक फायदा यह भी है कि कर्मचारी के नाम पर जमा होने वाली कुल राशि बढ़ सकती है। इस जमा रकम पर लागू ब्याज का लाभ भी मिलता है। खासकर ₹15,000 से ₹25,000 के वेतन दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए नई सीमा रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ाने में मदद कर सकती है। ऐसे कर्मचारी जो पहले ₹15,000 की सीमा पर योगदान कर रहे थे, उनके PF खाते में अधिक राशि जमा होने की संभावना बन सकती है। हालांकि, किसी कर्मचारी के PF खाते में वास्तव में कितनी अतिरिक्त रकम जमा होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि PF योगदान किस वेतन राशि पर किया जा रहा है।

कर्मचारियों के लिए क्या है सबसे जरूरी बात?

नई ₹25,000 वेतन सीमा का मतलब है कि अधिक कर्मचारियों को EPF, EPS और EDLI जैसी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। जहां एक ओर कुछ लोगों की मासिक PF कटौती बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर उनके रिटायरमेंट फंड में ज्यादा पैसा जमा होने का फायदा भी मिल सकता है।