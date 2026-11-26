मुख्य बातें

EPFO 3.0: प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अब कर्मचारी UPI के जरिए भी अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO इसके लिए कम से कम 1,000 रुपये की निकासी सीमा तय करने पर विचार कर रहा है। इस सुविधा को दिसंबर 2026 के आखिर तक शुरू किया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ने इस सुविधा के लिए जरूरी तकनीक तैयार कर ली है। इसके दो राउंड में यूजर ट्रायल भी किए जा चुके हैं। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक कर लिया गया है। हालांकि, EPFO के नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म CITES 2.0 पर कुछ तकनीकी दिक्कतें अभी बाकी हैं। इन्हें दूर करने के बाद इस सुविधा को शुरू किया जा सकता है।

PF निकालने की सुविधा में क्या होगा खास नई सुविधा शुरू होने के बाद EPF सदस्य UPI की मदद से अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 1,000 रुपये निकालने की लिमिट रखी जा सकती है। इसका मकसद छोटी-छोटी रकम निकालने के लिए बार-बार आने वाले क्लेम को कम करना है। इससे EPFO पर काम का दबाव भी कम होगा और कर्मचारियों को पैसा निकालने में आसानी हो सकती है।

EPFO 3.0 से 3 दिन में निपटेंगे PF क्लेम EPFO 3.0 के तहत संगठन अपनी पूरी डिजिटल व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इसका मकसद PF से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाना और कागजी काम को कम करना है। सरकार के मुताबिक, इस नए सिस्टम में जिन PF क्लेम की जरूरी जांच और वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उन्हें अपने आप प्रोसेस किया जा सकेगा। इसके लिए हर बार कर्मचारियों को मैन्युअल जांच का इंतजार नहीं करना होगा। इस बदलाव से PF क्लेम सेटलमेंट का समय 20 दिन से घटकर 3 दिन से भी कम हो सकता है। इसके अलावा कर्मचारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने PF खाते और दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

PF खाते में अब कितना पैसा रखना होगा? EPFO ने PF खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने के नियम में भी बदलाव किया है। पहले कर्मचारियों को अपने PF खाते में जमा रकम का कम से कम 25% हिस्सा रखना जरूरी था। अब इसे घटाकर 10% करने की मंजूरी दी गई है। इससे कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने PF के ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे। इसके साथ ही नौकरी छोड़ने के बाद पूरा PF निकालने के लिए इंतजार करने की अवधि भी कम की गई है। पहले इसके लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 2 महीने कर दी गई है।