मुख्य बातें

EPFO ने रिटायरमेंट के बाद PF की रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में लेने की सुविधा यानी SWP (Systematic Withdrawal Plan) शुरू करने की दी मंजूरी।

EPFO SWP Scheme: रिटायरमेंट के बाद हर महीने खर्च चलाने के लिए अब कर्मचारियों को अपने पूरे PF का पैसा एक साथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ सकती। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिटायरमेंट के बाद PF की जमा रकम से नियमित आमदनी पाने का एक नया रास्ता खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 19 नवंबर को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने SWP (Systematic Withdrawal Plan) को मंजूरी दी है।

इस व्यवस्था के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने PF का पूरा पैसा एक बार में निकालने के बजाय हर महीने या तय अंतराल पर किस्तों में निकाल सकेंगे। खास बात यह है कि जो पैसा खाते में बचा रहेगा, उस पर ब्याज मिलता रहेगा और उसकी मिल्कियत भी कर्मचारी के पास रहेगी। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी के PF खाते में ₹25 लाख, ₹50 लाख या ₹1 करोड़ जमा हैं तो उसे हर महीने कितने रुपये मिल सकते हैं? आइए अलग-अलग उदाहरणों से पूरा गणित समझते हैं।

EPFO का नया SWP क्या है और कैसे करेगा काम?

अभी तक ज्यादातर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने EPF खाते में जमा रकम निकाल लेते हैं। इसके बाद उस पैसे को बैंक FD, म्यूचुअल फंड या दूसरी निवेश योजनाओं में लगाकर नियमित आमदनी का इंतजाम करना पड़ता है। EPFO का प्रस्तावित SWP इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है। इसमें कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से जमा PF की रकम को किस्तों में निकाल सकेंगे। बाकी बची रकम EPF खाते में रहेगी और उस पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।

ग्रांट थॉर्नटन भारत (Grant Thornton Bharat) के पार्टनर और फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क एडवाइजरी लीडर विवेक अय्यर के मुताबिक, यह बदलाव रिटायरमेंट के बाद जमा पूंजी को नियमित आमदनी में बदलने का एक अहम विकल्प बन सकता है। इस व्यवस्था की एक और खासियत यह है कि कर्मचारी की मृत्यु होने पर बची हुई रकम पर नॉमिनी या आश्रितों का अधिकार बना रहेगा। वे नियमों के मुताबिक शेष पैसा निकाल सकते हैं या किस्तें जारी रख सकते हैं।

₹25 लाख, ₹50 लाख और ₹1 करोड़ पर हर महीने कितनी आमदनी?

अगर EPF में जमा रकम पर सालाना 8.25% ब्याज मिलने की धारणा रखें और कर्मचारी सिर्फ ब्याज के बराबर रकम निकालना चाहे, तो मासिक आमदनी का अनुमान इस तरह होगा।

PF में जमा रकम सालाना ब्याज (8.25%) अनुमानित मासिक ब्याज ₹25 लाख ₹2,06,250 ₹17,188 ₹50 लाख ₹4,12,500 ₹34,375 ₹1 करोड़ ₹8,25,000 ₹68,750

इस गणना में मूल रकम को नहीं छुआ गया है। यानी अगर ब्याज की दर और भुगतान की शर्तें समान रहती हैं, तो कर्मचारी ब्याज के बराबर रकम निकालकर अपनी मूल जमा पूंजी को बनाए रख सकता है। हालांकि, यह केवल उदाहरण है। EPFO ने अभी SWP के तहत ब्याज और निकासी से जुड़े अंतिम नियम घोषित नहीं किए हैं।

₹50 लाख PF जमा है,तो ₹40,000 महीने निकालने पर कब तक चलेगा पैसा?

विवेक अय्यर के एक उदाहरण के मुताबिक, मान लीजिए कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और उसके EPF खाते में ₹50 लाख जमा हैं। अगर इस रकम पर सालाना 8.25% ब्याज मिलता रहे और वह हर महीने ₹40,000 निकालता रहे, तो उसका PF कॉर्पस लगभग 24 साल तक चल सकता है। यानी 58 साल की उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्ति को करीब 82 साल की उम्र तक नियमित आमदनी मिल सकती है। इस दौरान कुल निकासी करीब ₹1.15 करोड़ तक पहुंच सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कुल निकासी की रकम शुरुआती ₹50 लाख से काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इस दौरान बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहता है।

ज्यादा पैसा निकालेंगे तो जल्दी खत्म होगा PF कॉर्पस

SWP में हर महीने मिलने वाली रकम और पैसा कितने साल चलेगा, इन दोनों के बीच सीधा संबंध है। जितनी ज्यादा निकासी करेंगे, जमा पूंजी उतनी जल्दी खत्म हो सकती है।

₹50 लाख के कॉर्पस के उदाहरण में अलग-अलग निकासी के कुछ अनुमान इस प्रकार हैं:

30,000 हर महीने:- अपेक्षाकृत कम निकासी होने से रकम ज्यादा समय तक चल सकती है।

अपेक्षाकृत कम निकासी होने से रकम ज्यादा समय तक चल सकती है। 40,000 हर महीने:- उदाहरण के अनुसार कॉर्पस करीब 24 साल तक चल सकता है।

उदाहरण के अनुसार कॉर्पस करीब 24 साल तक चल सकता है। 50,000 हर महीने:- कॉर्पस लगभग 15 साल में समाप्त हो सकता है।

एक अन्य उदाहरण में अगर शुरुआत में ₹30,000 हर महीने निकाले जाएं और हर साल निकासी की रकम 5% बढ़ाई जाए, तो कॉर्पस लगभग 20 साल तक चल सकता है। ये सभी अनुमान 8.25% सालाना ब्याज की धारणा पर आधारित हैं। वास्तविक अवधि ब्याज की गणना, निकासी के समय और EPFO के अंतिम नियमों पर निर्भर करेगी।

SWP चुनने से पहले इन 3 बातों को समझना जरूरी

1- महंगाई का असर:- आज ₹30,000 महीने में जितने खर्च पूरे होते हैं, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी उतने ही खर्च पूरे हों। अगर निकासी की रकम नहीं बढ़ाई गई तो महंगाई के कारण उसकी खरीदारी क्षमता घटती जाएगी।

2- ब्याज की दर:- SWP में बची हुई रकम पर कितना ब्याज मिलेगा, यह बेहद अहम होगा। ब्याज दर कम होने पर कॉर्पस जल्दी खत्म हो सकता है।

3- टैक्स और निकासी के नियम:- किस्तों में निकाली गई रकम पर टैक्स कैसे लगेगा और कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से निकासी की राशि बदल पाएंगे या नहीं, यह भी योजना के आकर्षण को प्रभावित करेगा।

क्या EPFO का नया SWP रिटायरमेंट के बाद बनेगा कमाई का सहारा?

EPFO का प्रस्तावित SWP उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी PF जमा पूंजी एक साथ खर्च या निवेश नहीं करना चाहते। इससे उन्हें नियमित आमदनी पाने के साथ बची हुई रकम पर ब्याज का लाभ लेने का विकल्प मिल सकता है।