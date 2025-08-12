EPFO New Rule For UAN What It Means For Employees EPFO के बदल गए ये नियम, कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, तुरंत चेक करें डिटेल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़EPFO New Rule For UAN What It Means For Employees

EPFO के बदल गए ये नियम, कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, तुरंत चेक करें डिटेल

ईपीएफओ का यह कदम यूएएन को अधिक ऑथेंटिक और एरर-फ्री बनाने के उद्देश्य से है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएनएम) ईपीएफ योजना के तहत नोमिनेटेड प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण 12-डिजिट यूनिक पहचान कोड है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 08:43 PM
share Share
Follow Us on
EPFO के बदल गए ये नियम, कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, तुरंत चेक करें डिटेल

EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 1 अगस्त से नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) बनाने के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। 30 जुलाई को जारी एक सर्कुलर में, ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नए यूएएन केवल आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) के जरिए से ही बनाएं।

क्या है डिटेल

ईपीएफओ का यह कदम यूएएन को अधिक ऑथेंटिक और एरर-फ्री बनाने के उद्देश्य से है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएनएम) ईपीएफ योजना के तहत नोमिनेटेड प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण 12-डिजिट यूनिक पहचान कोड है। इसके बिना, ईपीएफ अंशधारकों को अपने पीएफ बैलेंस तक पहुंचने और एडवांस निकासी के लिए दावे जमा करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है नियम

नए नियमों के अनुसार, नए कर्मचारियों के लिए केवल आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए UAN जनरेट करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों और नेपाल व भूटान के नागरिकों जैसे असाधारण मामलों में मौजूदा एंप्लॉयर-बेस्ड UAN प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी। इसका मतलब है कि नियोक्ताओं के जरिए यूएएन जनरेट करना अभी भी कुछ मामलों में अनुमत होगा, लेकिन अधिकांश कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित एफएटी का उपयोग अब अनिवार्य है। नए कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया उमंग ऐप के जरिए ही पूरी करनी होगी।

किन पर पड़ेगा असर

चेहरे की पहचान की नई अनिवार्यता मल्टीनेशनल कंपनियों को मैनपावर सॉल्यूशन प्रदान करने वाली स्टाफिंग फर्मों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। ईपीएफओ को दिए गए एक हालिया प्रस्तुतीकरण में, भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) ने इस बात पर जोर दिया है कि संशोधित नीति कर्मचारियों के लिए समस्याएं पैदा कर सकती है, क्योंकि उनमें से कई के मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक नहीं हैं। भारतीय स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ), जो 18 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली 135 से अधिक अनुबंधित स्टाफिंग फर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, ने इन नए नियमों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। फेडरेशन ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ताओं की नई प्रणाली से अपरिचितता और प्रमाणीकरण के दौरान फोन मॉडल और कैमरा सेटिंग्स में संभावित विसंगतियों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।