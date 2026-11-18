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EPFO Latest News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारियों को अपना PF बैलेंस चेक करने, खाते में हुए लेनदेन की जानकारी लेने या पासबुक डाउनलोड करने के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाने या ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी काम अब आप घर बैठे अपने व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए कर सकते हैं। इसके लिए EPFO ने एक आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया है। खास बात यह है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए बस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजना होगा। आइए जानते हैं कि व्हाट्सऐप पर PF बैलेंस कैसे चेक करें, पासबुक कैसे डाउनलोड करें और इस सुविधा का इस्तेमाल करने का पूरा तरीका क्या है।

कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? EPFO फिलहाल व्हाट्सऐप के जरिए तीन बड़ी सुविधाएं दे रहा है। पहली सुविधा PF बैलेंस चेक करने की है। इसके जरिए कर्मचारी अपने खाते में जमा कुल रकम के साथ कर्मचारी और कंपनी की ओर से जमा किए गए योगदान की जानकारी ले सकते हैं। इसमें पेंशन योगदान की जानकारी भी मिलेगी। दूसरी सुविधा के तहत कर्मचारी अपने PF खाते में हुए पिछले 5 लेनदेन देख सकते हैं। इसमें हर महीने जमा होने वाला PF, ब्याज का पैसा और खाते से निकाली गई रकम की जानकारी शामिल हो सकती है। तीसरी सुविधा EPF पासबुक डाउनलोड करने की है। इसके जरिए सदस्य अपनी पासबुक PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कर्मचारी और कंपनी के योगदान के साथ ब्याज जमा होने की जानकारी भी मिलेगी। हालांकि, जिन खातों को अभी एक साथ मर्ज नहीं किया गया है, उनमें पासबुक डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा EPFO व्हाट्सऐप के जरिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से जुड़ी मदद भी उपलब्ध करा रहा है। खासकर उन सदस्यों को सहायता मिल सकती है, जिनके आधार वेरिफिकेशन या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

कैसे शुरू करें यह सुविधा? इस सुविधा का इस्तेमाल करना काफी आसान है। सबसे पहले अपने मोबाइल में EPFO का आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर +91 8796441800 सेव कर लें। इसके बाद व्हाट्सऐप खोलकर इस नंबर पर 'Hi' लिखकर मैसेज भेजें। मैसेज भेजने के बाद आपके सामने भाषा चुनने का विकल्प आएगा। अपनी पसंद की भाषा चुनने के बाद एक मेन्यू दिखाई देगा। इसमें चेक बैलेंस, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन्स, डाउनलोड पासबुक और चेंज लैंग्वेज जैसे विकल्प मिलेंगे। अब आप जिस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। इसके बाद EPFO आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा। व्हाट्सऐप चैट में एंटर OTP का विकल्प चुनकर यह कोड डालना होगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। अगर आपके UAN से एक से ज्यादा मेंबर ID जुड़े हैं, तो आपको संबंधित खाते का चुनाव करना हो

व्हाट्सऐप से PF बैलेंस कैसे चेक करें? अगर आप अपना PF बैलेंस जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले EPFO के व्हाट्सऐप नंबर पर चैट खोलें। यहां मुख्य मेन्यू में चेक बैलेंस का विकल्प चुनें। अगर आपके एक से ज्यादा PF अकाउंट हैं, तो उस मेंबर ID को चुनें जिसका बैलेंस देखना चाहते हैं। इसके बाद EPFO आपको खाते से जुड़ी जानकारी भेज देगा। इसमें कुल PF बैलेंस, कर्मचारी का योगदान, कंपनी का योगदान, पेंशन में जमा रकम और खाते में आखिरी बार पैसा जमा होने की तारीख जैसी जानकारी शामिल होगी। यानी अब PF बैलेंस जानने के लिए वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

व्हाट्सऐप से EPF पासबुक कैसे डाउनलोड करें? EPFO की व्हाट्सऐप सेवा के जरिए पासबुक डाउनलोड करना भी आसान है। इसके लिए व्हाट्सऐप चैट में डाउनलोड पासबुक का विकल्प चुनें। इसके बाद संबंधित मेंबर ID सिलेक्ट करें। EPFO आपको पासबुक पासवर्ड से सुरक्षित PDF फाइल के रूप में भेज देगा। इस PDF को डाउनलोड करने के बाद खोलने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में डालनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1990 है, तो पासवर्ड 150890 होगा। पासबुक में कर्मचारी और कंपनी की ओर से जमा PF, पेंशन योगदान और खाते में मिले ब्याज का पूरा ब्योरा देखा जा सकेगा।

व्हाट्सऐप पर पिछले 5 PF ट्रांजैक्शन कैसे देखें? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके PF खाते में हाल ही में कब और कितना पैसा जमा हुआ है, तो इसके लिए व्हाट्सऐप चैट में लास्ट 5 ट्रांजैक्शन्स का विकल्प चुनें। जरूरत पड़ने पर अपनी मेंबर ID भी चुनें। इसके बाद EPFO आपको खाते के पिछले 5 लेनदेन की जानकारी भेज देगा। इसमें हर महीने जमा होने वाला PF, ब्याज और निकासी से जुड़ी जानकारी मिल सकती है।