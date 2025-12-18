नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, EDLI स्कीम पर EPFO का बड़ा ऐलान

संक्षेप: यह नियम कर्मचारियों की जमा राशि से जुड़ी बीमा (EDLI) स्कीम के तहत डेथ क्लेम से जुड़े मामलों में लागू होगा। EPFO का यह सर्कुलर 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसका मकसद लगातार सेवा को लेकर बनी उलझन को खत्म करना है।

EPFO Latest News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। EPFO ने साफ किया है कि एक नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी जॉइन करने के बीच अगर सिर्फ शनिवार, रविवार या घोषित छुट्टियां आती हैं, तो उन्हें ‘सेवा में ब्रेक’ नहीं माना जाएगा। यह नियम कर्मचारियों की जमा राशि से जुड़ी बीमा (EDLI) स्कीम के तहत डेथ क्लेम से जुड़े मामलों में लागू होगा। EPFO का यह सर्कुलर 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसका मकसद लगातार सेवा को लेकर बनी उलझन को खत्म करना है।

EPFO ने क्या कहा EPFO ने बताया कि कई मामलों में देखा गया था कि बहुत छोटे गैप को भी ब्रेक मान लिया जा रहा था, जिससे EDLI का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था या क्लेम खारिज कर दिए जा रहे थे। एक मामले में कर्मचारी ने एक संस्थान से शुक्रवार को नौकरी छोड़ी और सोमवार को दूसरी EPF-कवर्ड कंपनी जॉइन की, लेकिन बीच के शनिवार-रविवार को ब्रेक मान लिया गया। नतीजा यह हुआ कि 12 महीने से ज्यादा की कुल सेवा होने के बावजूद परिवार को EDLI का लाभ नहीं मिला। इसी तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए EPFO ने यह नया स्पष्टीकरण जारी किया है।

क्या है नई गाइडलाइन नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर दो नौकरियों के बीच का अंतर सिर्फ साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, राजपत्रित छुट्टी, राज्य या प्रतिबंधित छुट्टियों की वजह से है, तो उसे निरंतर सेवा का हिस्सा माना जाएगा। यानी अगर कर्मचारी किसी EPF-कवर्ड कंपनी से निकलकर ऐसी ही किसी दूसरी कंपनी में छुट्टियों के तुरंत बाद जॉइन करता है, तो उसकी सेवा को लगातार माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो शुक्रवार को नौकरी छोड़कर सोमवार को नई नौकरी जॉइन करने पर EDLI पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।