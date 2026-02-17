Hindustan Hindi News
PF पर आने वाला है फैसला, 2 मार्च को होने वाली है अहम बैठक

Feb 17, 2026 06:34 pm IST
EPFO Latest News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। लगातार तीसरे साल पीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रहने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए भी यही दर रखी जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला 2 मार्च को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की बैठक में लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड पर स्थिर और आकर्षक रिटर्न मिलता रहेगा।

क्या है डिटेल

सूत्र बताते हैं कि EPFO के पास इस साल निवेश से पर्याप्त सरप्लस है, जिससे 8.25% ब्याज देना संभव है। हालांकि आने वाले वर्षों में रिटर्न कम होने की आशंका या नए निवेश विकल्पों की जरूरत पर भी विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल EPFO का कुल कॉर्पस 28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। संगठन अपने नए फंड का 45-65% सरकारी प्रतिभूतियों में, 20-45% अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, 5-15% इक्विटी (ETF के जरिए) और करीब 5% शॉर्ट टर्म डेट में निवेश करता है।

EPFO एक ‘इंटरेस्ट स्टेबिलाइजेशन रिजर्व फंड’ पर भी काम कर रहा है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद सब्सक्राइबर्स को स्थिर ब्याज दर दी जा सके। इससे भविष्य में ब्याज दरों में अचानक कटौती या बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना कम होगी। संगठन की कोशिश है कि लंबी अवधि में पीएफ निवेशकों का भरोसा बना रहे और रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित हाथों में रहें।

पिछली बैठक 15 अक्टूबर 2025 को हुई थी

EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ, उन्नत श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया है करते हैं। पिछली बैठक 15 अक्टूबर 2025 को हुई थी, जिसमें पीएफ निकासी को आसान बनाने से जुड़े कई सुधारों का ऐलान हुआ था। इस बार भी उम्मीद है कि वेबसाइट के टेक्नोलॉजी अपग्रेड, तेज क्लेम सेटलमेंट और आसान ट्रांजैक्शन जैसे कदमों पर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है।

