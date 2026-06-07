EPFO सब्सक्राइबर्स के खाते में कब आएगा ब्याज का पैसा, क्या सरकार ने तय की कोई तारीख?
मुख्य बातें
- EPFO Latest Updates: मौजूदा समय में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स ब्याज का पैसा क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हैं
- पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.25% ब्याज तय हुआ है
EPFO Latest Updates: एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर्स इस समय ब्याज के क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पिछले वित्त वर्ष के लिए मार्च 2026 में 8.25 प्रतिशत ब्याज दर बरकरार रखा है। दो महीने बीत गए हैं लेकिन अब ब्याज दरों का पेमेंट नहीं किया गया है। जिसकी वजह से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के बीच इस ब्याज दरों के भुगतान को लेकर खूब चर्चा हो रही है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय किया है।'
EPFO सब्सक्राइबर्स के खाते में कब क्रेडिट होगा ब्याज का पैसा?
यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है। EPF ब्याज दर की घोषणा के बाद सरकार की तरफ से औपचारिक अप्रूवल लिया जाता है। इसके बाद EPFO सब्सक्राइबर्स की तरफ से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा। अभी EPFO ने ब्याज दरों के भुगतान तारीख का ऐलान नहीं किया है।
आपको कैसे पता चलेगा कि ब्याज का पैसा आया या नहीं?
एक बार ब्याज का पैसा क्रेडिट हो जाने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट यह अपडेट हो जाएगा। ब्याज पैसा कितना क्रेडिट हुआ यह पता करने के कई तरीके हैं।
1- जिस किसी सब्सक्राइबर्स का नंबर UAN लिंक है वह 9966044425 पर मिस्ड कॉल के जरिए डीटेल्स पता कर सकता है। इसके अलावा UAN EPFOHO ENG लिखकर 7738299899 पर एसएमएस करना होगा। ध्यान रखना है कि अपना अकाउंट आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ा हो।
ईपीएफओ 3.0 सर्विसेज क्या है? ( EPFO 3.0 New Services)
यह व्यवस्था को और डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया है। इससे पीएफ सर्विस को और बेहतर बनाया जा सके। प्रस्तावित प्रक्रिया अगर लागू हो जाती है तब की स्थिति में सब्सक्राइबर्स पीएफ फंड मनी को डिजिटल चैनल्स के जरिए निकासी या ट्रांसफर कर पाएंगे। इसमें पेपर और लम्बे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कम हो जाएगी।
5 लाख रुपये हो सकेगा सीधा ट्रांसफर
EPFO 3.0 सदस्य UMANG app के जरिए बैलेंस को चेक कर पाएंगे। साथ ही क्यूआर कोड जनरेट करके आसानी से पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा इस नई सर्विस के लागू होने के बाद यूपीआई आधारित एटीएम या डायरेक्ट यूपीआई के जरिए पैसा निकाल पाएंगे। इस नई प्रक्रिया में नियोक्ता की भूमिका भी कम हो जाएगी। 5 लाख रुपये तक पैसा बिना नियोक्ता के अप्रूवल के निकाला जा सकेगा। यह व्यवस्था सब्सक्राइबर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।