EPFO 3.0 कब हो रहा लागू? ATM से UPI तक आसानी से निकल पाएगा पैसा
मुख्य बातें
- EPFO Latest Updates: एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही नई सुविधा शुरू करने जा रहा है
- EPFO 3.0 के जरिए एटीएम, यूपीआई सर्विस सब्सक्राइबर्स को मिलेगी
EPFO Latest Updates: एम्पलॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की तरफ से जल्द EPFO 3.0 लॉन्च किया जा सकता है। इस प्रस्तावित प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद सब्सक्राइबर्स अपने प्रोविडेंट फंड यूपीआई के जरिए निकासी कर पाएंगे। ईपीएफओ के अपग्रेडेड सिस्टम के जरिए क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी। वहीं, पेपर वर्क भी कम हो जाएगा। हालांकि, यह सवाल अब भी बना हुआ कि कब तक यह लॉन्च किया जाएगा?
क्या है EPFO 3.0?
इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद प्रक्रिया और ऑनलाइन आधारित हो जाएगी। इससे काम की प्रक्रिया में तेजी आएगी। वहीं, पेपरवर्क भी कम होगा। सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद सदस्य अपना पीएफ बैलेंस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। यह नई सुविधा आधार कार्ड आधारित होगी।
EPFO 3.0 की क्या हैं सुविधाएं? (What is EPFO 3.0)
1- EPFO 3.0 में सब्सक्राइबर्स को यूपीआई और एटीएम की सुविधा मिलेगी।
2- UMANG App में फेस आधारित सुविधा मिलेगी।
3- आसानी से UAN जनरेट और एक्विवेट किया जा सकेगा।
4- पर्सनल डीटेल्स में ऑनलाइन करेक्शन की सुविधा मिलेगी।
5- ऑनलाइन क्लेम किया जा सकेगा।
6- पासबुक और अकाउंट से जुड़ी जानकारी तेजी से मिलेगी।
EPFO ने शुरू की है फास्ट सेटलमेंट सुविधा
एम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नें ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। मेडिकल ट्रीटमेंट, पढ़ाई, शादी, घर खरीदने के लिए और घर बनवाने के लिए अब फंड को और तेजी से प्रोसेस किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया तीन दिन में पूरी कर ली जाएगी।
कब से लॉन्च होगा ईपीएफओ की एटीएम वाली सुविधा? (EPFO ATM Service)
नई सिस्टम की टेस्टिंग एम्पॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा कर लिया है। मई में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि यह सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी। हालांकि, सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान तारीख को लेकर नहीं किया गया है।
UPI के जरिए ग्राहक कितना पैसा निकाल पाएंगे (EPFO UPI Service)
EPFO की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक का पैसा प्रोविडेंट फंड के जरिए निकाल लेंगे। हालांकि, इसमें कुछ नियम और शर्ते रहेंगी। नई सुविधा शुरू होने के बाद भी सब्सक्राइबर्स अपने फंड का पूरा फैसा निकाल नहीं पाएंगे।
EPFO 3.0 की सुविधा का कोई भी असर पेंशन सिस्टम पर नहीं पड़ेगा। एम्पलॉयीज पेंशन स्कीम इससे प्रभावित नहीं होगी। बता दें, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को 7 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।