EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर, मिलने जा रही नई सुविधा, खत्म होगी सालों पुरानी टेंशन
EPFO Latest news updates: अगर आप भी किसी पुराने पीएफ अकाउंट को भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही E-PRAAPTI पोर्टल लॉन्च होने जा रहे हैं।
EPFO Latest news updates: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कई बार नौकरियों को बदला है तो इसकी संभावना अधिक है कि आपका भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्टिव ना हो या फिर आप उसे भूल गए हैं। या फिर आप चाहकर भी उसे एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब यह समस्या जल्द दूर हो सकती है। बस आधार कार्ड के जरिए ही आप डीटेल्स पता कर पाएंगे। EPFO इस समस्या को सुधारने के लिए काफी एक्टिव है।
लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की E-PRAAPTI नाम से एक नए पोर्टल को डिजाइन किया गया है। इसके जरिए सब्सक्राइबर्स आसानी से अपने पुराने पीएफ अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। और उसे फिर से एक्टिवेट भी कर पाएंगे।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह अकाउंट काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार लोग नौकरी बदलने, कंपनियों के बंद होने, पुराने पीएफ अकाउंट को भूल जाने, यूएएन लिंक ना करने की वजह से समस्याओं का सामना करते थे। साथ ही करोड़ों रुपये अनक्लमेड ही पड़े रहते थे।
क्या है E-PRAAPTI पोर्टल
यह आधार कार्ड आधारित ट्रैकिंग पोर्टल है। इसका मुख्य काम पुरान पीएफ अकाउंट्स को खोजना और उसे जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। जिससे सब्सक्राइबर्स आसानी से उस अकाउंट को एक्सेस कर पाए।
EPFO में हो रहा तेजी से बदलाव
वित्त वर्ष 2026 के दौरान 8.31 करोड़ क्लेम सेटलमेंट ईपीएफओ ने किया है। वित्त वर्ष 2025 में कुल 6.01 करोड़ क्लेम का सेटलमेंट किया गया था। बता दें, बीते वित्त वर्ष में 5.51 करोड़ क्लेम एडवांस विथड्रॉल से जुड़े थे। कुल एडवांस क्लेम में 71.11 प्रतिशत महज 3 दिन में ही सेटल कर दिए गए थे। जोकि वित्त वर्ष 2025 के 59.19 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है।
अप्रैल 2026 में कुल 61.03 लाख क्लेम का सेटलमेंट किया गया है।
पेंशन बढ़ाने की मांग
मौजूदा समय में EPS-95 योजना के तहत 1000 रुपये कम से कम पेंशन मिलती है। लेकिन इसे बढ़ाने की मांग लगातार संगठनों की तरफ से की जा रही है। प्रस्ताव में मासिक पेंशन को कम से कम 7500 रुपये करने की डिमांड की गई है।
ATM से निकासी की सुविधा
EPFO सब्सक्राइबर्स को जल्द ही एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो ऑफिसों के चक्कर लगाने से सब्सक्राइबर्स को मुक्ति मिल जाएगी।
कब आएगा ब्याज का पैसा
EPFO सब्सक्राइबर्स को 8.25 प्रतिशत ब्याज मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद यह अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। EPFO सब्सक्राबर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।