PF के ब्याज दर में कटौती की तैयारी, कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

संक्षेप:

EPFO Latest News: कर्मचारियों के लिए बड़ी बचत योजना माने जाने वाले भविष्य निधि (PF) पर मिलने वाले ब्याज को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है।

Feb 04, 2026 11:15 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
EPFO Latest News: कर्मचारियों के लिए बड़ी बचत योजना माने जाने वाले भविष्य निधि (PF) पर मिलने वाले ब्याज को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर में हल्की कटौती कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, EPFO की ओर से ब्याज दर को 8 फीसदी से 8.20 फीसदी के दायरे में रखा जा सकता है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह दर 8.25 फीसदी तय की गई थी। इस फैसले पर अंतिम मुहर EPFO की 239वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में लग सकती है, जो मार्च के पहले हफ्ते में होने की संभावना है।

क्या है डिटेल

हालांकि, इस बार ब्याज दर को लेकर फैसला इतना आसान नहीं माना जा रहा है। वजह है आगामी चुनाव। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को राहत देने के लिए लगातार तीसरे साल ब्याज दर में कोई बदलाव न करे और इसे 8.25 फीसदी पर ही बरकरार रखा जाए। बीते कुछ वर्षों से EPFO ने ब्याज दरों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं किया है, ताकि कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत सुरक्षित बनी रहे। चुनावी माहौल में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति बनाए रखना एक रणनीतिक फैसला हो सकता है।

वेतन सीमा बढ़ाने की योजना पर काम

इसी बैठक में EPFO एक और बड़े बदलाव पर भी विचार कर सकता है। संगठन अनिवार्य पीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। फिलहाल, ₹15,000 मासिक वेतन तक के कर्मचारियों के लिए पीएफ अनिवार्य है, लेकिन इसे बढ़ाने की तैयारी है, जिससे ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। अगर वेतन सीमा बढ़ती है, तो इससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा और उनकी रिटायरमेंट सेविंग मजबूत होगी। अब सबकी नजर EPFO की मार्च बैठक पर टिकी है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
