Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

EPFO: पेंशन कैलकुलेशन का बदलेगा तरीका? सरकार ने दिया जवाब

Mar 30, 2026 08:44 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) को लेकर लंबे समय से चल रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल पेंशन को असली बेसिक सैलरी के आधार पर बिना किसी सीमा के जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

EPFO: पेंशन कैलकुलेशन का बदलेगा तरीका? सरकार ने दिया जवाब

EPFO Latest News: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) को लेकर लंबे समय से चल रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल पेंशन को असली बेसिक सैलरी के आधार पर बिना किसी सीमा के जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा में लिखित जवाब के दौरान दी।

सरकार ने क्या कहा

दरअसल, सांसद गिरिधारी यादव ने सरकार से पूछा था कि क्या EPS पेंशन अभी भी ₹15,000 की सैलरी कैप के आधार पर ही तय होती है, जिससे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कम पेंशन मिलती है? साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार भविष्य में इसे बदलकर असली सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने की योजना बना रही है।

मंत्री ने क्या कहा

अपने जवाब में मंत्री ने साफ किया कि EPS-1995 एक “परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ” सामाजिक सुरक्षा योजना है। उन्होंने बताया कि पेंशन फंड में योगदान दो हिस्सों से आता है—एक नियोक्ता का 8.33% और दूसरा केंद्र सरकार का 1.16%, लेकिन यह सरकारी योगदान अधिकतम ₹15,000 सैलरी तक ही सीमित है। यही वजह है कि पेंशन पूरी तरह असली सैलरी से लिंक नहीं हो पाती।

ये भी पढ़ें:PPF, सुकन्या समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर आया सरकार का फैसला
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में पैसे लगा कर कैसे बनें अमीर? वॉरेन बफेट ने समझाया

मंत्री ने यह भी बताया कि 1 सितंबर 2014 के बाद नियम और सख्त किए गए हैं। अब केवल वही कर्मचारी EPS के सदस्य बन सकते हैं जिनकी जॉइनिंग के समय सैलरी ₹15,000 या उससे कम हो। हालांकि, 2014 से पहले के कुछ कर्मचारियों को ज्यादा वेतन पर योगदान का विकल्प दिया गया था, लेकिन नए कर्मचारियों के लिए यह सीमा लागू है।

पेंशन कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव!

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि अब Code on Social Security, 2020 लागू हो चुका है, जिसके तहत EPS भी आता है। हालांकि, इस नए कानून के बावजूद पेंशन कैलकुलेशन के तरीके में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर, कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें लगातार तेज होती जा रही हैं। उनका कहना है कि ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन, जो 2014 से नहीं बढ़ी, आज के महंगाई भरे दौर में बेहद कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स संगठन इसे बढ़ाकर ₹7,500 से ₹9,000 करने और उसमें महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इन मांगों को माना तो है, लेकिन फंड पर बढ़ते बोझ और वित्तीय संतुलन की चुनौतियों का हवाला देते हुए अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News EPFO
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,