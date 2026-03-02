Hindustan Hindi News
EPFO के ब्याज पर सरकार का बड़ा फैसला, करोड़ों कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

Mar 02, 2026 04:05 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने की. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम सचिव वंदना गुरनानी और EPFO के केंद्रीय आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी मौजूद रहे।

EPFO Interest Rate: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर 8.25% ही बनाए रखने की सिफारिश की है। यानी लगातार तीसरे साल खाताधारकों को इसी दर से ब्याज मिलेगा। यह फैसला नई दिल्ली में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 239वीं बैठक में लिया गया।

सरकार ने क्या कहा

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने की. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम सचिव वंदना गुरनानी और EPFO के केंद्रीय आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी मौजूद रहे। बोर्ड की सिफारिश अब वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यह ब्याज दर देशभर के सात करोड़ से ज्यादा EPFO सदस्यों के खातों में लागू कर दी जाएगी।

EPF का ब्याज कैसे जुड़ता है

अब बात करें कि EPF का ब्याज कैसे जुड़ता है। EPFO हर महीने खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना करता है, लेकिन इसे वित्त वर्ष के अंत में एकमुश्त खाते में क्रेडिट किया जाता है। यानी अगर आप नियमित रूप से योगदान कर रहे हैं, तो आपको पूरे साल का ब्याज एक साथ दिखाई देगा। हालांकि, अगर कोई खाता 36 महीने तक निष्क्रिय रहता है तो वह डॉर्मेंट हो जाता है और उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

क्या है अब तक का ट्रेंड

आपको बता दें कि अगर आप ब्याज दर के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में इसमें उतार-चढ़ाव देखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में EPFO ने दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% किया था। वहीं 2021-22 में यह घटकर 8.10% पर आ गई थी, जो करीब चार दशकों में सबसे निचला स्तर था। इससे पहले 1977-78 में ब्याज दर 8% थी। ऐसे में 8.25% की दर को स्थिर रखना कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक हालात और निवेश से मिलने वाले रिटर्न को देखते हुए 8.25% की दर संतुलित फैसला है। इससे एक तरफ EPFO के फंड पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और दूसरी ओर कर्मचारियों को बैंक एफडी की तुलना में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिलता रहेगा।

कुल मिलाकर, अगर आप EPF मेंबर हैं तो फिलहाल ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद 2025-26 के लिए भी 8.25% की दर से ही आपके खाते में ब्याज जुड़ता रहेगा। ऐसे में नियमित योगदान जारी रखना और खाते को सक्रिय रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

