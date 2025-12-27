EPFO के इनएक्टिव अकाउंट से सिंगल विंडो तक, आपके PF रकम पर सरकार का तगड़ा प्लान
ईपीएफओ से जुड़े कई नियम बदले जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ पीएफ के पैसे निकालना आसान होगा बल्कि सिंगल विंडो के जरिए समस्याओं का समाधान भी किया जा सकेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस संबंध में जानकारी दी है।
क्या कहा मंत्री ने?
उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि पहले पीएफ अकाउंट में लोगों के पैसे पड़े होते थे तो उसे निकालने में बहुत दिक्कतें होती थीं। पहले दिक्कतों की वजह से लोग अमाउंट छोड़ भी देते थे। हालांकि, अब ईपीएफओ के ऐसे इनएक्टिव अकाउंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनका केवाईसी कराया जाएगा। इसके बाद सिंपल प्रोसेस से पैसा ईपीएफओ सब्सक्राइबर के अकाउंट में भेज दिया जाएगा।
अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं
उन्होंने बताया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी समस्याओं का समाधान अब और अधिक सुगम और सरल बनाया जा रहा है। अब EPFO से जुड़ी बड़ी-बड़ी परेशानियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि देशभर के सभी EPFO कार्यालयों को तकनीक-सक्षम और एकीकृत सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे बदलाव से सदस्यों को अपने PF के मामलों को किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में जल्दी और आसानी से निपटाने का मौका मिलेगा, भले ही उनका असली खाता या नियोक्ता किसी दूरस्थ जगह पर हो। इससे EPF हितधारकों के लिए सुविधा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
सर्विस प्रोवाइडर
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर की व्यवस्था की जाएगी। इसके जरिए ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की मदद की जाएगी। इसका लाभ ना सिर्फ कंपनियों को होगा बल्कि कर्मचारी भी फायदा उठा सकेंगे।