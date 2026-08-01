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2 दिन में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI से भी होगा क्लेम सैटलमेंट

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • EPFO को उम्मीद है कि नौकरीपेशा लोगों की ओर से PF निकालने के लिए किए गए ज्यादातर नए क्लेम उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा दो दिनों में सेटल हो जाएंगे
  • अब तक EPFO ​​के पास ऑनलाइन किए गए क्लेम आमतौर पर KYC पूरा होने के बाद सात से 10 वर्किंग दिनों में सेटल होते थे
UPI से भी होगा क्लेम सैटलमेंट
24 से 48 घंटे में पीएफ की क्लेम की गई रकम मिल जाएगी

आने वाले दिनों में नौकरीपेशा लोगों को अपने पीएफ की रकम को निकालना आसान होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) को उम्मीद है कि नौकरीपेशा लोगों की ओर से PF निकालने के लिए किए गए ज्यादातर नए क्लेम उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा दो दिनों में सेटल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि 24 से 48 घंटे में पीएफ की क्लेम की गई रकम मिल जाएगी।

क्या कहा अधिकारी ने?

EPFO ​​के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (CPFC) रमेश कृष्णमूर्ति ने बताया कि रिटायरमेंट फंड बॉडी ने क्लेम सेटलमेंट का अपना लगभग सारा बैकलॉग खत्म कर लिया है। रमेश कृष्णमूर्ति ने कहा, "नए सिस्टम में हम 90 प्रतिशत तक ऑटो-सेटल क्लेम देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सदस्यों द्वारा किए गए ज्यादातर क्लेम या तो उसी दिन या दो दिनों में सेटल हो जाएंगे।" बता दें कि अब तक EPFO ​​के पास ऑनलाइन किए गए क्लेम आमतौर पर KYC पूरा होने के बाद सात से 10 वर्किंग दिनों में सेटल होते थे। कई बार लोगों को अपने ही पीएफ रकम के लिए 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ता था।

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UPI के जरिए क्लेम सैटलमेंट शुरू होगा

कृष्णमूर्ति ने यह भी घोषणा की कि EPFO, BHIM ऐप के जरिए प्रोविडेंट फंड क्लेम सैटलमेंट की सुविधा शुरू करेगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों के UPI-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे क्लेम की रकम जमा हो सकेगी। उम्मीद है कि यह सिस्टम लगभग एक महीने में लागू हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या EPF की ब्याज दर मौजूदा 8.25% से बढ़ाई जा सकती है तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि किसी भी संभावित बढ़ोतरी पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी।

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उन्होंने कहा, "इस समय हमने पहले ही रकम जमा कर दी है और यह EPFO ​​के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने 8.25 प्रतिशत की दर से लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये ब्याज के तौर पर ट्रांसफर किए। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी बात है।" हाल ही में सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने को मंजूरी दी थी। पहले सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ब्याज भुगतान की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर में पूरी होती थी।

इसके अलावा, केंद्रीकृत आईटी आधारित सेवाएं (सीआईटीईएस) लागू करने का ऐलान हुआ। सरकार के मुताबिक पहले ईपीएफओ की व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का अलग डेटाबेस था। अब सभी सदस्य अभिलेखों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सदस्य अब देश में किसी भी अधिकृत केंद्र से सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह व्यवस्था बैंकिंग सेवाओं की तरह होगी, जहां ग्राहकों को किसी विशेष शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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