EPFO पूरा करेगा घर बनाने का सपना, यह कैसे है संभव, समझें
संक्षेप: हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कुछ नियम बदले हैं। इसके तहत ईपीएफओ के बेरोजगार सदस्य अब अपनी भविष्य निधि से 12 महीनों के बाद और पेंशन खाते से 36 महीनों के बाद ही पूरी राशि निकाल सकेंगे।
अपने घर का सपना हर किसी का होता है। इस सपने को साकार करना इतना आसान भी नहीं होता। हालांकि, कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके जरिए आप घर बनवाने का प्रयास कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका पीएफ का पैसा होता है। ईपीएफओ का कहना है कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट से प्लॉट, फ्लैट या घर खरीदने के लिए एडवांस राशि निकाल सकते हैं। एडवांस निकासी की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। बता दें कि ईपीएफओ आप अपने ईपीएफ (EPF) अकाउंट से घर खरीदने, निर्माण या प्लॉट के लिए एडवांस (पार्शियल विदड्रॉल) निकाल सकते हैं।
यह सुविधा फॉर्म-31 के माध्यम से उपलब्ध है। निकासी की सीमा आमतौर पर आपके योगदान के आधार पर 90% तक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 3-5 वर्ष की लगातार सेवा की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया ऑनलाइन है और ज्यादातर मामलों में आधार-लिंक्ड UAN के साथ बिना नियोक्ता की मंजूरी के हो जाती है।
बेरोजगार सदस्यों के लिए नियम
फिलहाल लगातार दो महीने बेरोजगार रहने वाले अंशधारकों को अपनी भविष्य निधि एवं पेशन खाते से पूरी राशि निकालने की मंजूरी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राशि की निकासी की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना है। अधिकांश बेरोजगार युवा नया रोजगार मिलने पर ईपीएफओ का फिर से हिस्सा बन जाते हैं लेकिन दो महीने की बेरोजगारी के बाद राशि निकालने की वजह से वे पेंशन एवं अन्य लाभ के अवसर खो देते हैं। इसकी वजह यह है कि 10 साल या अधिक की कुल सेवा के बाद ही पेंशन की पात्रता होती है।
आंशिक निकासी के नियम में बदलाव
हालांकि, सदस्यों के लिए आंशिक निकासी के नियम आसान बनाते हुए उऩ्हें 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन सदस्य के लिए अपने योगदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष बनाए रखने का प्रावधान रखा गया है।