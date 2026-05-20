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नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! UPI से PF ट्रांसफर करने का रास्ता हुआ साफ, EPFO ने किया बड़ा ऐलान

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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EPFO जल्द ही करोड़ों कर्मचारियों को UPI के जरिए सीधे PF निकालने की सुविधा देने जा रहा है। श्रम मंत्री ने बताया कि इस सिस्टम की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अगले महीने तक यह सेवा शुरू हो सकती है। इसके तहत सदस्य UPI PIN के जरिए सीधे बैंक खाते में PF ट्रांसफर कर सकेंगे।

नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! UPI से PF ट्रांसफर करने का रास्ता हुआ साफ, EPFO ने किया बड़ा ऐलान

EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) अब अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव लाने जा रहा है। जल्द ही EPF अकाउंट से पैसा निकालना उतना आसान हो सकता है, जितना UPI से किसी को पैसे भेजना। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने घोषणा की है कि EPFO ने UPI आधारित निकासी सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है और आने वाले एक महीने में यह सेवा शुरू हो सकती है। इस नई सुविधा के लागू होने के बाद कर्मचारियों को PF निकालने के लिए लंबे क्लेम प्रॉसेस या कई दिनों के इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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अभी तक EPFO सदस्य को अपना PF निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम भरना पड़ता है और फिर प्रॉसेसिंग के बाद पैसा खाते में आता है। हालांकि, ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम से यह समय घटकर तीन दिन हो गया है, लेकिन अब सरकार इसे और तेज बनाना चाहती है। नई व्यवस्था में सदस्य अपने UPI ऐप के जरिए सीधे EPF बैलेंस देख पाएंगे और जितनी राशि निकासी के लिए उपलब्ध होगी, उसे अपने बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए केवल लिंक्ड UPI PIN डालना होगा और पैसा सीधे खाते में आ जाएगा।

सरकार की योजना है कि EPF खाते की एक निश्चित राशि फ्रीज रहेगी, जबकि बाकी रकम निकासी के लिए उपलब्ध होगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए तुरंत पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे। खास बात यह है कि ट्रांसफर होने के बाद इस रकम का इस्तेमाल सामान्य बैंक बैलेंस की तरह किया जा सकेगा, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करनी हो या ATM से कैश निकालना हो।

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EPFO ने इस सिस्टम को लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं, ताकि करोड़ों यूजर्स को बिना दिक्कत सेवा मिल सके। माना जा रहा है कि यह कदम भारत के डिजिटल फाइनेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। UPI के जरिए PF निकासी शुरू होने से कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है।

इसके साथ ही EPFO अब व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए भी सेवाएं देने की तैयारी कर रहा है। सदस्य EPFO के वेरिफाइड व्हाट्सएप (WhatsApp) नंबर पर “Hello” भेजकर PF बैलेंस, पिछले ट्रांजैक्शन, क्लेम स्टेटस जैसी जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह सुविधा स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी, जिससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

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सरकार EPFO से जुड़े कानूनी मामलों को भी तेजी से निपटाने की कोशिश कर रही है। मंत्रालय के अनुसार पिछले एक साल में लंबित मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार EPFO को पूरी तरह डिजिटल, तेज और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में PF निकालना शायद उतना ही आसान हो जाएगा, जितना मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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