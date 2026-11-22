मुख्य बातें

EPFO PF Claim Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। अब PF का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। EPFO के नए डिजिटल सिस्टम CITES 2.0 की मदद से क्लेम सेटलमेंट का औसत समय घटकर करीब 2.57 दिन रह गया है। पहले इसमें औसतन 11.15 दिन लगते थे। इतना ही नहीं, क्लेम रिजेक्ट होने की दर में भी बड़ी गिरावट आई है। नौकरीपेशा लोगों के लिए PF (Provident Fund) उनकी लंबी अवधि की बचत का अहम हिस्सा होता है। जरूरत पड़ने पर घर खरीदने, इलाज, शादी या अन्य जरूरी कामों के लिए कर्मचारी इस रकम को निकालते हैं। लेकिन, कई बार क्लेम की प्रक्रिया में देरी और छोटी-छोटी गलतियों के कारण आवेदन रिजेक्ट होने से परेशानी बढ़ जाती थी।

अब EPFO ने इस समस्या को कम करने के लिए अपनी तकनीकी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। 19 नवंबर 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, नए CITES 2.0 प्लेटफॉर्म ने PF क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को पहले से काफी तेज कर दिया है।

11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हुआ सेटलमेंट

EPFO ने 8 जुलाई 2026 को CITES 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इसके बाद क्लेम निपटाने की औसत अवधि में उल्लेखनीय कमी आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस सिस्टम के लागू होने के बाद PF क्लेम सेटलमेंट का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन रह गया है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि इस नई व्यवस्था से क्लेम प्रक्रिया में कई दूसरे सुधार भी हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा क्लेम अपने आप प्रोसेस हो रहे हैं। वहीं, आवेदन रिजेक्ट होने की संख्या में भी कमी आई है।

क्या है EPFO का CITES 2.0 सिस्टम?

CITES 2.0 (Centralised IT Enabled System 2.0 EPFO) का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) ने विकसित किया है। यह सिस्टम कर्मचारियों के UAN (Universal Account Number) पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में EPFO की अलग-अलग सेवाओं और रिकॉर्ड को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि कर्मचारियों को PF से जुड़ा काम कराने के लिए बार-बार अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इससे पहले EPFO का सिस्टम अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के डेटाबेस पर काम करता था। साल 2008 से इस्तेमाल हो रही पुरानी व्यवस्था में कर्मचारियों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने में मैनुअल प्रक्रिया की जरूरत पड़ती थी। CITES 2.0 ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब कर्मचारी का PF पासबुक, नियोक्ता की ओर से जमा किए गए रिटर्न, क्लेम से जुड़ी जानकारी और अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस में उपलब्ध रहते हैं।

कैसे काम करता है नया CITES 2.0 सिस्टम?

नए प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि कर्मचारी के PF क्लेम को प्रॉसेस करने से पहले सिस्टम कई जरूरी जानकारियों की खुद जांच करता है। जब कोई कर्मचारी PF निकालने के लिए आवेदन करता है, तो CITES 2.0 बैकएंड में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कुछ अहम जानकारियों का मिलान करता है।

इसमें मुख्य रूप से ये चीजें शामिल हैं:

KYC की जांच:- कर्मचारी की पहचान और KYC से जुड़ी जानकारी का मिलान किया जाता है।



कर्मचारी की पहचान और KYC से जुड़ी जानकारी का मिलान किया जाता है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन:- PF की रकम जिस बैंक खाते में जानी है, उसकी जानकारी जांची जाती है।



PF की रकम जिस बैंक खाते में जानी है, उसकी जानकारी जांची जाती है। सर्विस हिस्ट्री की जांच:- कर्मचारी की नौकरी और PF से जुड़े पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं।



कर्मचारी की नौकरी और PF से जुड़े पुराने रिकॉर्ड देखे जाते हैं। क्लेम की पात्रता:- कर्मचारी ने जिस तरह की निकासी के लिए आवेदन किया है, उसके नियमों के मुताबिक पात्रता जांची जाती है।

अगर आवेदन में सभी जानकारियां सही हैं और कर्मचारी क्लेम के लिए पात्र है, तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिक सेटलमेंट के लिए भेज सकता है। ऐसे मामलों में हर चरण पर मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती।

नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी होगा फायदा

CITES 2.0 का एक बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जो समय-समय पर अपनी नौकरी बदलते रहते हैं। पुरानी व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के डेटाबेस के कारण कर्मचारी की सर्विस हिस्ट्री और PF रिकॉर्ड को लेकर प्रक्रिया जटिल हो सकती थी। कई बार दस्तावेजों के ट्रांसफर और रिकॉर्ड के मिलान में समय लग जाता था।

अब UAN आधारित केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण कर्मचारी का PF रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है। इससे नौकरी बदलने के बाद भी पुराने रिकॉर्ड तक पहुंचना और क्लेम प्रोसेस करना आसान हो सकता है। इसके अलावा डेटा में छोटी-मोटी गड़बड़ियों के कारण होने वाली देरी और क्लेम रिजेक्शन को कम करने में भी यह सिस्टम मददगार है।

PF निकालने वाले कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?